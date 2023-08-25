Атака на аэродром: в Минобороны РФ заявили, что сбили ракету над Калужской областью (видео)
Российское ведомство обвинило Украину в том, что она запустила ракету с улучшенного комплекса С-200, собираясь якобы поразить некие "гражданские объекты".
В Министерстве обороны России заявили, что силы ПВО оккупантов сбили ракету над Калужской областью. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram ведомства в ночь на 25 августа.
Сообщается, что силы ПВО ВС РФ обнаружили и сбили ракету, которая была выпущена доработанным комплексом С-200.
"Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области", — отметили в Минобороны страны-агрессора.
Также в ведомстве отметили, что ракету якобы выпустила Украина, чтобы поразить некие "гражданские объекты".
Кроме того, Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил, что Калужскую область также атаковали БПЛА. Так, они летели в сторону аэродрома Шайковка, на котором базируются самолеты-ракетоносцы Ту-22М Отмечается, что один из беспилотников также был сбит силами ПВО россиян.
На момент написания новости губернатор Калужской области никак не отреагировал на заявление Минобороны России.
Отметим, что российские СМИ также сообщили, что взрывы слышали и в Тульской области России. Местные жители начали делиться видео с места событий в социальных сетях.
В то же время пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что в Москве были закрыты аэропорты Домодедово и Внуково.
Напомним, что представитель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко анонсировал новые удары дронов по военным базам ВС РФ. По его словам, регулярность, с которой в РФ происходят удары дронов, уже не позволяет Украине отмалчиваться и утверждать, что не имеет к этому отношения.