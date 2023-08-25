Атака на аэродром: в Минобороны РФ заявили, что сбили ракету над Калужской областью (видео)

Российское ведомство обвинило Украину в том, что она запустила ракету с улучшенного комплекса С-200, собираясь якобы поразить некие "гражданские объекты".

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В Министерстве обороны России заявили, что силы ПВО оккупантов сбили ракету над Калужской областью. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram ведомства в ночь на 25 августа.

Сообщается, что силы ПВО ВС РФ обнаружили и сбили ракету, которая была выпущена доработанным комплексом С-200.

"Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области", — отметили в Минобороны страны-агрессора.

Минобороны РФ заявило, что сбило ракету над Калужской областью

Также в ведомстве отметили, что ракету якобы выпустила Украина, чтобы поразить некие "гражданские объекты".

Кроме того, Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил, что Калужскую область также атаковали БПЛА. Так, они летели в сторону аэродрома Шайковка, на котором базируются самолеты-ракетоносцы Ту-22М Отмечается, что один из беспилотников также был сбит силами ПВО россиян.

Аэродром Шайковка на карте Фото: google.com/maps

Атака на аэродром Шайковка

На момент написания новости губернатор Калужской области никак не отреагировал на заявление Минобороны России.

Отметим, что российские СМИ также сообщили, что взрывы слышали и в Тульской области России. Местные жители начали делиться видео с места событий в социальных сетях.

Видео из Тульской области

Видео из Тульской и Калужской областей РФ

Видео из Калужской области

В то же время пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что в Москве были закрыты аэропорты Домодедово и Внуково.

Напомним, что представитель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко анонсировал новые удары дронов по военным базам ВС РФ. По его словам, регулярность, с которой в РФ происходят удары дронов, уже не позволяет Украине отмалчиваться и утверждать, что не имеет к этому отношения.