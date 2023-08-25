Атака на аеродром: у Міноборони РФ заявили, що збили ракету над Калузькою областю (відео)
Російське відомство звинуватило Україну в тому, що вона запустила ракету з поліпшеного комплексу С-200, збираючись нібито вразити якісь "цивільні об'єкти".
У Міністерстві оборони Росії заявили, що сили ППО окупантів збили ракету над Калузькою областю. Відповідне повідомлення з'явилося в офіційному Telegram відомства в ніч на 25 серпня.
Повідомляється, що сили ППО ЗС РФ виявили і збили ракету, яка була випущена доопрацьованим комплексом С-200.
"Ракету виявлено та знищено засобами ППО над територією Калузької області", — зазначили в Міноборони країни-агресора.
Також у відомстві зазначили, що ракету нібито випустила Україна, щоб уразити якісь "цивільні об'єкти".
Крім того, Telegram-канал "Осторожно, новости" повідомив, що Калузьку область також атакували БПЛА. Так, вони летіли в бік аеродрому Шайківка, на якому базуються літаки-ракетоносці Ту-22М Зазначається, що один із безпілотників також був збитий силами ППО росіян.
На момент написання новини губернатор Калузької області ніяк не відреагував на заяву Міноборони Росії.
Зазначимо, що російські ЗМІ також повідомили, що вибухи чули і в Тульській області Росії. Місцеві жителі почали ділитися відео з місця подій у соціальних мережах.
Водночас пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що в Москві було закрито аеропорти Домодєдово і Внуково.
Нагадаємо, що представник групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко анонсував нові удари дронів по військових базах ЗС РФ. За його словами, регулярність, з якою в РФ відбуваються удари дронів, уже не дає змоги Україні відмовчуватися і стверджувати, що не має до цього стосунку.