Атака на аеродром: у Міноборони РФ заявили, що збили ракету над Калузькою областю (відео)

Російське відомство звинуватило Україну в тому, що вона запустила ракету з поліпшеного комплексу С-200, збираючись нібито вразити якісь "цивільні об'єкти".

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У Міністерстві оборони Росії заявили, що сили ППО окупантів збили ракету над Калузькою областю. Відповідне повідомлення з'явилося в офіційному Telegram відомства в ніч на 25 серпня.

Повідомляється, що сили ППО ЗС РФ виявили і збили ракету, яка була випущена доопрацьованим комплексом С-200.

"Ракету виявлено та знищено засобами ППО над територією Калузької області", — зазначили в Міноборони країни-агресора.

Міноборони РФ заявило, що збило ракету над Калузькою областю

Також у відомстві зазначили, що ракету нібито випустила Україна, щоб уразити якісь "цивільні об'єкти".

Крім того, Telegram-канал "Осторожно, новости" повідомив, що Калузьку область також атакували БПЛА. Так, вони летіли в бік аеродрому Шайківка, на якому базуються літаки-ракетоносці Ту-22М Зазначається, що один із безпілотників також був збитий силами ППО росіян.

Аеродром Шайківка на карті Фото: google.com/maps

Атака на аеродром Шайківка

На момент написання новини губернатор Калузької області ніяк не відреагував на заяву Міноборони Росії.

Зазначимо, що російські ЗМІ також повідомили, що вибухи чули і в Тульській області Росії. Місцеві жителі почали ділитися відео з місця подій у соціальних мережах.

Відео з Тульської області

Відео з Тульської та Калузької областей РФ

Відео з Калузької області

Водночас пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що в Москві було закрито аеропорти Домодєдово і Внуково.

Нагадаємо, що представник групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко анонсував нові удари дронів по військових базах ЗС РФ. За його словами, регулярність, з якою в РФ відбуваються удари дронів, уже не дає змоги Україні відмовчуватися і стверджувати, що не має до цього стосунку.