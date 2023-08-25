42 украинских дрона атаковали Крым, в городах прогремели взрывы, — Минобороны РФ (видео)

В ведомстве страны-агрессора заявили, что 9 дронов были поражены огнем, а 33 беспилотника "приземлили" с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 25 августа силы ПВО оккупантов над Крымом уничтожили 42 украинских дрона. Об этом ведомство написало в официальном Telegram.

"Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", — сказано в сообщении.

Отметим, что ранее об уничтожении дронов писал оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, один дрон был сбит в районе мыса Херсонес над морем.

"Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры", — отметил он.

Также местный Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал о том, что жители оккупированного Крыма слышали звуки полета дронов в небе. Так, БПЛА были зафиксированы как над Севастополем, так и над Симферополем. Также их слышали в Бахчисарайском районе.

"Бахчисарайский район, село Береговое. Пролетело по меньшей мере 17 БПЛА с 02:00 до 03:10, сообщают наши подписчики", — говорится в сообщении.

Также на канале сообщили о взрывах в районе Симферополя, у селя Красновка. Рядом расположена одна из воинских частей ВС РФ. Позже отметили, что обломки ракеты или дрона повредили жилой дом.

Напомним, что 24 августа бывший офицер Службы безопасности Украины, а ныне советник комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке Иван Ступак рассказал, что нужно для успешных операций спецназа ВСУ в Крыму. Многие системы обороны ВС РФ сосредоточены на мысе Тарханкут, который являет собой естественную оборонительную позицию для Севастопольской бухты и штаб-квартиры российского Черноморского флота.

Напомним, что 23 августа в ГУР сообщили, что в оккупированном Крыму в районе Оленевки был уничтожен российский комплекс С-400 "Триумф". Разведка отмечает, что взрыв произошел на позиции, где ракетный комплекс был загружен ракетами. Это привело к тому, что помимо самой установки, также были уничтожены ракеты и личный состав.