Ночная атака ВС РФ: россияне атаковали ракетами и БПЛА, взрывы прогремели в трех областях (фото)

В командовании отметили, что оккупанты осуществили пуски пяти воздушных целей — четырех ракет различного типа и иранского дрона-камикадзе Shahed. Взрывы во время тревоги прогремели в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Российские оккупанты в ночь на 25 августа вновь атаковали мирные города Украины при помощи ракет и БПЛА. Взрывы были зафиксированы в Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. Фокус собрал все, что известно об обстреле.

Атака по Одесской области: подробности

ВС РФ запустили по Одесской области крылатые ракеты, о чем после обстрела сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

Предварительно речь идет о двух ракетах типа Х-35/59, которые удалось уничтожить еще в небе украинским силам ПВО ближе к вечеру 24 августа.

Около 03:44 была зафиксирована еще одна атака по области и противник в этот раз использовал "Калибры". Предварительно, и это не помогло ВС РФ и все цели были перехвачены еще в небе.

Атака по Днепропетровской области: подробности

В Днепропетровской области в ночь на 25 августа украинские военные уничтожили БПЛА и ракету. Об этом в своем Telegram-канале написал глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью защитники ПВК "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Также наша ПВО сбила ракету. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской громаде", — говорится в сообщении.

Также было отмечено, что в результате падения обломков от вражеских объектов никто не пострадал. Обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, противник был по Никополю из "Града" и тяжелой артиллерии, в результате чего было повреждено местное предприятие и линия электропередач. В результате без света осталось около 700 семей.

Также была атакована Марганецкая громада, но о последствиях сообщат позже.

ВС РФ снова атаковали ночью украинские города Фото: Сергей Лысак / Telegram ВС РФ снова атаковали ночью украинские города Фото: Сергей Лысак / Telegram ВС РФ снова атаковали ночью украинские города Фото: Сергей Лысак / Telegram ВС РФ снова атаковали ночью украинские города Фото: Сергей Лысак / Telegram

Атака по Запорожской области: подробности

Под вечер 24 августа по всей области прозвучала воздушная тревога, после чего местные жители услышали громкие взрывы. Об этом сообщает "Суспільне".

Атак было несколько, а в течении ночи воздушная тревога практически не переставала звучать.

Местные власти никак не прокомментировали атаку на момент публикации материала.

Атаки по украинским городам: подробности от командования

В пресс-службе Воздушных сил отметили, что в течении суток было уничтожено 5 воздушных целей.

"В направлении южных областей из самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря", — говорится в сообщении.

Также из Приморско-Ахтарска противник выпустил БПЛА иранского происхождения Shahed-136. Все объекты удалось уничтожить в районе Одесской и Днепропетровской областей.

Напомним, 24 августа в СтратКоме ВСУ сообщили, что украинской ПВО удалось уничтожить уже 14 "Кинжалов", хотя до этого у Путина была полная уверенность, что это невозможно. Глава Кремля утверждал, что аэробаллистические ракеты "Кинжал" беспрепятственно преодолевают все существующие оборонительные системы.