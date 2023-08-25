Небо кишело дронами: ССО показали, как освобождали Работино (видео)

Операторы Сил специальных операций действовали в крайне непростых условиях — при постоянных обстрелах артиллерии ВС РФ и близком стрелковом контакте. В небе беспрерывно работали российские барражирующие беспилотники.

Пресс-служба Сил специальных операций ВСУ показала, как бойцы спецподразделений выбивали врага на подступах к населенному пункту Работино Запорожской области, который впоследствии удалось освободить. Группы ССО Украины были одними из первых, кто противостоял врагу в этом районе. Кадры боев опубликованы в официальном Telegram-канале.

На видео бойцы 73-го центра ССО ведут штурм в лесополосе под обстрелы вражеской артиллерии, а также эвакуируют раненых (мины — одна из главных угроз). На обратной дороге уезжающих защитников атаковали вражеские дроны, предположительно типа "Ланцет".

Дрон "Ланцет"

"Это происходило в крайне непростых условиях: постоянная работа российской артиллерии, небо кишит вражескими дронами, чрезвычайно близкий стрелковый контакт с противником, пытавшимся любым способом удержать занимаемый им участок", — говорится в публикации 73-й морской центра специальных операций им. кошевого атамана Антина Головатого.

Опубликованное видео показывает лишь часть работы украинских воинов, перед которыми стояла задача уничтожить противника и отбросить его с занятых позиций.

Напомним, что 42 украинских дрона атаковали Крым. В оборонном ведомстве страны-агрессора сообщили, что 9 БПЛА были поражены огнем, а 33 вывели из строя посредством РЭБ.

Ранее эксперт сообщил о том, что необходимо для успешных операций спецназа ВСУ в Крыму.