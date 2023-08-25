ВС РФ несут потери: в Генштабе сообщили об успехах ВСУ на Мелитопольском направлении (карты)

Силы обороны Украины имели успех на направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Очеретоватое Запорожской области. ВСУ закрепляются на новых позициях и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Украинские военные имели успех на двух направлениях на южном фронте. Об этом 25 августа сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции в сторону Мелитополя и имеют там продвижение.

"На направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Очеретоватое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", — сказал он.

Ситуация на Мелитопольском направлении. Карта Deepstate

Также в Донецкой области на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступление к югу от города Бахмут. Они также продолжают сдерживать наступление ВС РФ на Купянском и Лиманском направлениях. Здесь продолжаются тяжелые бои.

Ситуация на Бахмутском направлении. Карта Deepstate

Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ приблизились ко второй линии обороны ВС РФ. Украинские войска смогли продвинуться дальше в районе села Вербово, расположенное примерно в 18 километрах к юго-востоку от Орехова.

Ранее сообщалось, что сообщалось, что ВСУ освободили Роботино в Токмакской общине Запорожской области.