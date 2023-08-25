Чтобы не провоцировать Путина: Лукашенко будет молчать о смерти Пригожина, — ISW

По данным аналитиков, после смерти Пригожина возможности белорусского руководителя для ведения переговоров с Кремлем резко сократились, это же касается его усилий воспрепятствовать сближению так называемого Союзного государства.

Предполагаемые договоренности после мятежа ЧВК "Вагнер" 24 июня, которые могли иметь место между Владимиром Путиным, Евгением Пригожиным и белорусским политиком Александром Лукашенко, в РФ, вероятно, сочли как не имеющие силы. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 24 августа.

Аналитики отмечают, что после уничтожения самолета Пригожина, Лукашенко, скорее всего, будет хранить молчание и не высказываться по этому вопросу, дабы не провоцировать Путина и не рисковать своим и без того уязвимым положением.

Безопасность и выживание Пригожина, скорее всего, были главными пунктами соглашения, Путин якобы мог предоставть "гарантии безопасности" Пригожину и ЧВК "Вагнеру", дислоцированному в Беларуси.

Однако его гибель, вероятно, отменяет ключевой пункт договоренностей и делает остальную часть соглашения спорной.

Аналитики отмечают, что Лукашенко вел прямые переговоры с Пригожиным в июне, а затем публично рассказывал о своей роли в спасении владельца военизированного формирования, что поставило Путина в неудобное положение.

Судя по всему, теперь Лукашенко будет отмалчиваться, чтобы не провоцировать Путина, а убийство Пригожина, вероятно, стало сигналом для Лукашенко о том, что его возможности для ведения переговоров с Кремлем резко сократились, это же касается его усилий воспрепятствовать сближению т.н. Союзного государства.

Напомним, что российское руководство после гибели Пригожина может окончательно уничтожить ЧВК "Вагнер".

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