"Россияне должны страдать": Данилов назвал справедливыми атаки БПЛА на Москву (видео)

По словам секретаря СНБО, украинцы уже полтора года регулярно находятся в укрытиях и бомбоубежищах, а россияне в это время сидят в уютных квартирах в городе, где и было принято решение о начале полномасштабной войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что война должна прийти на территорию Российской Федерации, чтобы местные жители прочувствовали ее. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода" 25 августа.

По его словам, украинцы регулярно сидят в укрытиях во время постоянных атак российских оккупантов по мирным городам. В это время россияне чувствуют себя в полной безопасности и наслаждаются жизнью в московских квартирах. В том самом городе, где и было принято решение напасть на Украину.

Именно поэтому атаки БПЛА по Москве являются вполне справедливыми.

"Это же о справедливости, кстати. Война — это всегда о справедливости. И Господь все расставит на свои места. И не только наши дети должны страдать, люди должны страдать. Пусть они пострадают так же, увидят, что такое война", — заявил Алексей Данилов.

Отдельно секретарь СНБО отметил, что война на территорию Российской Федерации пришла ровно 24 февраля, когда Владимир Путин принял решение напасть на Украину.

В связи с этим на граждан России должно осуществляться активное давление.

"Должно быть более мощное давление на россиян для того, чтобы они понимали, что они несут общую ответственность за все те действия, которые сегодня происходят на территории Украины. Война придет в Россию. И эту войну они сами туда позвали", — подытожил Алексей Данилов.

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Напомним, в этом же интервью секретарь СНБО предупредил, что у Российской Федерации есть "план В" для войны в Украине. По его словам, Кремль для реализации своей стратегии может задействовать местных коллаборантов, которые выдают себя за "истинных украинцев".