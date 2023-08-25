Ударили по 126-й бригаде: в ГУР подтвердили атаку 42 беспилотников в Крыму (карта)

Силы обороны Украины второй раз попали по военной базе 126-й бригады береговой охраны ВС РФ. На базе расположены казармы и хранится военная техника, вооружение и горюче-смазочные материалы.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подтвердил атаку Сил обороны по месту дислокации подразделения ВС РФ в Перевальном во временно оккупированном Крыму. Об этом он сказал в комментарии порталу "Liga.net".

Юсов заявил, что удар нанесли по месту дислокации 126 отдельной гвардейской бригады ВС РФ: "Информацию подтверждаем, поражение было", — сказал он. Также напомнил, что это не первая атака по подразделению, которое занимается береговой охраной.

По словам представителя разведки, на этот раз решили не иллюстрировать атаку фото и видео. Причины — две. Во-первых, удар подтвердили представители оккупационной власти. В частности, о событии написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев и Минобороны РФ. Во-вторых, видеоматериалы будут публиковать тогда, "когда есть возможность и целесообразность".

Взрывы в Крыму: детали атаки 42 дронов

О массированном налете беспилотников стало известно утром 25 августа. Согласно заявлениям оккупационных властей, беспилотников было 42. Причем утверждают, что 9 уничтожили, а 33 "приземлили" средствами РЭБ. Также есть информация о повреждении нескольких домов в месте атаки. По словам начальницы информационного центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, событие свидетельствует, что в Крыму"начался бархатный сезон".

Место атаки — регион базирования подразделения ВС РФ возле села Перевальное Симферопольского района Крыма. Отметим, согласно Google maps, населенный пункт находится в глубине полуострова — до моря 18 км, до Севастополя — 50 км, до Симферополя — 14 км.

Если дроны стартовали с территории Украины, они должны были бы пролететь около 400 км, огибая сушу морем. По прямой до Очакова — около 300 км.

Село Перевальное в Крыму — где расположено — Google maps Фото: Google maps

На онлайн-карте военных объектов ВС РФ в Крыму указано, что в Перевальном базируется 126 бригада береговой охраны: там есть склад для хранения военной техники, оружия и горючего, а также есть казармы. Неподалеку — полигон "Ангарский" в селе Заречном.

Село Перевальное — место дислокации 126 бригады ВС РФ Фото: Радіо Свобода

В сети есть информация о предыдущей атаке на место дислокации 126 бригады — это произошло 17 марта 2023 года.

Напоминаем, накануне, 24 августа, ГУР Минобороны подтвердило атаку по мысу Тарханкут — опубликовали видео и сообщили, что обезвредили несколько катеров ВС РФ и 30 ед. живой силы. Незадолго до этого глава разведки Кирилл Буданов заверил, что Силы обороны могут наносить удар по любой цели на полуострове.