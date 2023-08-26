Нацелены на Южную Корею: в КНДР из старых "МиГов" создают эскадрилью летающих смертников

Северная Корея имеет более 400 советских самолетов. По мнению ряда экспертов, превратить эти реликвии авиации в современные беспилотники-камикадзе — вполне прагматичное решение.

Северная Корея приступила к реализации программы военной модернизации сотен устаревших советских истребителей в беспилотные аппараты-камикадзе. Бывший сотрудник Национальной разведывательной службы (NIS) Южной кореи Чо Су Йонг утверждает, что эти самолеты-смертники предназначены для нанесения ударов по основным южнокорейским промышленным и инфраструктурным объектам. Об этом 25 августа сообщило издание The Korea Times.

Йонг отметил, что Северная Корея существенно расширила парк боевых самолетов, что стало возможным благодаря поддержке советских и китайских сторонников. Пхеньян располагает разнообразным парком истребителей МиГ, насчитывающим более 400 единиц — от МиГ-17 1950-х годов до более современных МиГ-29, появившихся в 1980-х годах.

По другим источникам Северная Корея располагает полным арсеналом из 431 истребителя МиГ, в том числе 107 МиГ-17, 100 МиГ-19, 150 МиГ-21, 56 МиГ-23 и 18 МиГ-29.

Самолет МиГ-21 КНДР

"Север пытается превратить советские истребители в дроны-камикадзе, вооруженные высокоточными боеприпасами", — сказал Йонг.

Эксперт считает, что решение превратить эти реликвии авиации в современные беспилотники-камикадзе с высокоточным наведением и тем самым усилить их боевые возможности является вполне прагматичным.

В отличие от обычных военных беспилотников, которые управляются дистанционно и способны возвращаться на базу после сброса боеприпасов, дроны-камикадзе имеют единственную конечную цель — нанести удар и взорваться.

"Действительно, в течение длительного времени южнокорейские военные старательно готовились к противодействию этому виду военной угрозы", — пояснил Йонг.

Ким Чен Ын на авиабазе со старыми советскими самолетами

Напомним, помимо ракетных программ, северокорейский режим постоянно направляет свои ресурсы на разработку, эксплуатацию и обслуживание беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) собственного производства. В конце июля в КНДР представили аппараты Morning Star-4 и Morning Star-9, по внешнему виду ничем не отличающиеся от американских легендарных RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.