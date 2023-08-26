Начмед получил строгий выговор за то, что попросил заменить китайские турникеты в аптечках для бойцов

Майор медицинской службы 82-й ОДШБр Антон Шевчук отказался принимать аптечки, после того, как обнаружил некачественные турникеты. После разбирательств было два депутатских обращения к командованию подразделения, где вся ответственность перекладывалась на самого Шевчука.

Начальнику медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антону Шевчуку объявили строгий выговор после того, как он попросил Командование медицинских сил заменить некачественные китайские турникеты, а затем попросил помочь с этим волонтера Оксану Корчинскую. Скриншот части документа был опубликован в Twitter 25 августа.

Согласно информации, опубликованной "Украинской правдой", речь идет о заключении Военной службы правопорядка.

"За нарушения требований статей 11, 12, 14, 16, 83 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины и статьи 4 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, на основании пункта "в" статьи 48 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, на начальника медицинской службы воинской части (номер не указан, — прим. ред) майора медицинской службы Шевчука Антона Андреевича наложить дисциплинарное взыскание "строгий выговор", — говорится в тексте документа.

Рассказ Шевчука

Журналисты УП цитируют слова начмеда, который получил выговор после написания рапорта о том, что отказывается принимать некачественные турникеты. По его словам, ситуация произошла в конце апреля — Шевчук спросил у тогдашнего начмеда о состоянии аптечек, на что тот ответил, что проблем нет, и в каждой аптечке находится по два турникета.

"Затем, 11-12 июля, когда мы готовились вступать в боевые действия, я проверил аптечки и увидел китайские турникеты с немецкой наклейкой и литовской инструкцией — это меня немного прибило… Некоторым ребятам, которые на тот момент уже выполняли задачи, я заменил турникеты из запасов бригады", — рассказал Шевчук.

После этого начмед обратился к снабженцам (о каком ведомстве идет речь не уточняется), которые ответили, что необходимо расследование.

"14 июля я подал заявку на КМС о замене турникетов. В личном разговоре с командованием мне сказали, что турникетов на складах нет", — продолжил рассказ Шевчук.

После этого он решил обратиться к волонтеру Оксане Корчинской с просьбой помочь поменять турникеты. В это же время Шевчуку позвонили и сообщили, что к ним выехала комиссия с проверкой, которая установила, как узнал позже начмед, что турникеты в замене не нуждаются.

"Но 22 июля мы получили наряд на замену турникетов, позже я подал заявление на замену окклюзионных наклеек, которые также были де**мом. Окклюзионные наклейки заменили сразу", — добавил Шевчук.

По словам начмеда, "поднялся большой кипиш" и в итоге было два депутатских обращения к командованию подразделения, где вся ответственность за некачественные материалы перекладывалась на самого Шевчука.

"Было расследование, я написал, что сначала подал заявку… Я не хотел это делать скандалом, я прекрасно понимаю, что страна в войне и любые удары по армии — не является чем-то положительным. Но я не мог отпускать ребят в бой с китайскими турникетами", — сказал в завершении Шевчук, добавив, что выговор до сих пор до него не довели.

Расследование журналистов

По данным из источников УП, результаты служебной проверки от 1 августа подписал начальник службы Военной службы правопорядка ВСУ Владимир Гуцол. В документе со ссылкой на решение комиссии сказано, что информация о некачественном медицинском материале "является ничем не подтвержденной личным мнением начальника медицинской службы Шевчука".

Однако такое заключение противоречит результату проверки турникетов "Укрметртестстандарт", опубликованном Оксаной Корчинской. В нем сказано, что турникеты не держат необходимое давление.

Кроме того в командовании Медицинских сил ВСУ заявили, что турникеты Tourniquet AZ-G6 заменят на качественные SOFT-T, что и было сделано "с целью недопущения вреда жизни и здоровью военнослужащих".

Ранее мы писали о проблемах, с которыми сталкивается на фронте украинская медицинская служба. Как рассказала руководительница медслужбы Алина Михайлова, ситуация с медициной на фронте плачевная, однако медики на фронте прикладывают максимальные усилия, чтобы сохранить жизнь каждого бойца.