Оказались грузинами: СМИ обвинили украинцев в нападении на поляков в Варшаве (видео)

Несмотря на заявления польских СМИ о 8 пострадавших, среди которых один студент был в тяжелом состоянии, в местном отделе полиции опровергли эту информацию. Также там сообщили, что среди нападавших граждан Украины не было.

В ночь с 24 на 25 августа в Варшаве группа молодежи, которая якобы была из Украины, напала на группу поляков за отказ выкрикнуть "Слава Украине". Об этом сообщает WolnośćTV.

Нападение на поляков — версия СМИ

В статье утверждается, что группа украинских молодых людей напала на поляков за то, что они отказались сказать "Слава Украине". Всего нападавших было 12 человек в возрасте от 19 до 22 лет. Вероятно, они праздновали День независимости Украины, потому что были с украинскими флагами. Один из поляков предложил отвечать в ответ "Слава Польше", но это не устроило парней, поэтому началась драка.

Польская газета Gazeta Stonoga сообщает, что в результате драки пострадало 8 поляков, из которых одного студента госпитализировали. При этом полиция, прибывшая на место событий, записала нападавших и отпустила их.

Видео драки

Избиение поляков в Варшаве — официальный комментарий полиции

Главное управление полиции в Варшаве сообщило о драке в столице. Они подтвердили, что инцидент действительно имел место в ночь с 24 на 25 августа. Полицейские были на месте событий через несколько минут после сообщения об агрессивной группе мужчин.

"Всего было идентифицировано 13 человек, в том числе граждане Грузии, которые считаются нападавшими. Среди них граждан Украины не было", — заявили правоохранители.

Также на место драки приезжала скорая помощь, однако никто не обращался за помощью. Из-за публикации видео драки в соцсетях, которое свидетельствует о возможном преступлении, дело начал расследовать 1 районный отдел полиции Варшавы. Однако пока никто из участников инцидента не подавал заявлений.

Напомним, 21 августа в Украине арестовали нападавших на заместителя главы налоговой службы без права выхода под залог.

16 августа СМИ писали, что в британском Пейгнтоне дети терроризируют местное население.