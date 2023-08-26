"Надписи Zа Россию недостаточно": снайперская винтовка Лобаева оказалась некачественной

После каждого выстрела гильза от пули застревает в патроннике, а чтобы достать, ее нужен шомпол. При этом винтовка изготавливается под натовские калибры .338 Lapua Magnum или .300 WinMag.

В РФ создали снайперскую винтовку под натовский калибр .338 Lapua Magnum или .300 WinMag. Однако качество изделия оказалось очень плохим. Об этом сообщает Defense Express.

В опубликованном россиянами видео видно новую снайперскую винтовку Лобаева, которая демонстрирует реальное качество российского оборонного комплекса, даже в случае поштучного производства. Затворная группа винтовки настолько плохо работает, что патрон или гильза в патроннике просто застревают.

"Второй патрон — застрял в патроннике. Слава говорит, что он уже делал, как ты говорил, смазал, но оно не помогало. Когда выстрелишь, то только шомполом доставать. Он не раздувается, а просто застревает. Четвертый патрон — то же самое", — комментирует видео один из российских военных.

По словам оккупантов, которые говорят в видео, такая ситуация происходит регулярно. Также после первого выстрела необходимо доставать гильзу только шомполом. Сами пропагандисты неоднократно записывали видео о снайперской винтовке Лобаева, но даже в их роликах она не без проблем. В частности в сюжете WarGonzo показывали винтовку с простреленным глушителем.

Разработчик винтовки Лобаев говорит, что все образцы оружия постоянно проходит "модернизацию". Однако под модернизацией фактически идет речь о переделке. Одной из винтовок DXL-4 "Севастополь" изменили шасси, цевье, коробку, затвор, муфту и приклад, а это большая часть составляющих оружия.

Напомним, 19 мая в РФ писали о модернизации снайперской винтовки "Возмездие" на основе опыта войны против Украины.

3 января в ВСУ заметили украинскую антиматериальную снайперскую винтовку Alligator калибром 14,5 мм.