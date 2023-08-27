ВСУ благодаря волынской теробороне и FPV-дронам уничтожили танк Т-72 (видео)

Артиллеристы и операторы получили информацию о расположении российской машины и ликвидировали технику.

Российский танк Т-72 был ликвидирован благодаря аэроразведчикам 100-й отдельной бригады территориальной обороны с Волыни. О результатах подразделение сообщило в Facebook.

Бойцы сумели вовремя зафиксировать передвижение тяжелой бронетехники оккупантов. Артиллеристы и операторы FPV-дронов получили соответствующую информацию и уничтожили технику.

"На этот раз получилось просто бомбезно, а точнее — огненно-бавовняно!" — говорится в заметке.

Для полной ликвидации техники понадобилось несколько точных ударов. В результате успешных действий было уничтожено дорогостоящую единицу вражеской бронетехники.

Уничтожение техники РФ летом 2023 года

Группа "Асгард" и Сичеславская бригада 23 августа уничтожили БМП и танк российских захватчиков на Лиманском направлении. Войска РФ остались без боевых машин благодаря умелому использованию украинскими защитниками беспилотников и артиллерии.

ВСУ 21 августа применили FPV-дроны и уничтожили два танка Т-72 россиян. Оружие себестоимостью 100 тысяч гривен сумело ликвидировать тяжелую технику российских оккупантов, которая стоит несколько миллионов долларов.

Артиллеристы украинской армии 17 августа уничтожили БМП в районе Бахмута. Украинские защитники провели успешное взаимодействие со сводной тактической группой "Адам" вблизи населенного пункта Андреевка, что в Донецкой области.

Напомним, 15 августа батальон К-2 уничтожил гаубицу Д-30 и КамАЗ в промышленной зоне в Донецкой области. Артиллеристы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы уничтожили технику, которую враг пытался тщательно спрятать. Ликвидирована была и гаубица Д-30.