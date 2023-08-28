Партизаны ликвидировали военные патрули ВС РФ в Луганске, — движение "Атеш" (видео)

Партизаны утверждают, что представители террористической "ЛНР" и других подразделений оккупационных войск в регионе осознали свою ошибку и вступают в ряды подпольщиков.

Представители украинского подполья ликвидировали вражеские военные патрули во временно оккупированном Луганске. Кроме того, партизаны ведут разведку в подконтрольном российским захватчикам городе. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в своем Телеграм-канале.

Представители сообщества утверждают, что после успешной операции некоторых российских солдат "не могут найти".

"Наши агенты ведут разведку в оккупированном городе. Также нам удалось ликвидировать военные патрули, что действуют в Луганске. Некоторых военных россияне так и не нашли. Военные из 2 АК (Армейский корпус) и других воинских подразделений вступают в наши ряды, как и гражданское население", — сообщили представители подполья.

Партизаны добавляют, что гражданское население, как и некоторые российские солдаты, "осознали свои ошибки и не хотят быть причастны к русскому миру", поэтому вступают в ряды сопротивления.

Напомним, 23 мая партизаны "Атеш" обратились к российским курсантам и призвали их поддержать движение, поскольку только так они смогут обеспечить сохранение жизни и благополучия России. Они также заявили, что осознают риски, связанные с переходом на противоположную сторону во время войны, и готовы компенсировать эти риски через предоставление "бонусов" в криптовалюте.

19 июля подпольщики сообщили, что они успешно атаковали и уничтожили два вражеских топливных транспорта на оккупированной территории Херсонской области.

30 июля в Центре национального сопротивления заявили, что группа "Ї" Мариупольского сопротивления обезвредила в городе три грузовика и место дислокации инженерного подразделения ВС РФ, а также вывела из строя оборудование для изготовления оборонительных сооружений , так называемых "зубов дракона".