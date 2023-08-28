После Пригожина: пропагандисты "предрекли инфаркт" арестованному генералу Суровикину (видео)

Бывший украинский нардеп Игорь Марков высказал опасения, что после смерти Евгений Пригожина, в которой он обвинил Запад и Украину, отправленный в отставку генерал армии может скончаться.

Бывший народный депутат Верховной Рады и глава пророссийской партии "Родина" Игорь Марков в эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева заявил, что Запад вместе с Украиной может нейтрализовать отправленного в отставку генерала Сергей Суровикина. Об этом идет речь во фрагменте видео, которое сейчас активно распространяется в сети.

Марков призывает российские спецслужбы быть очень внимательными.

"Для полноты картины не хватало еще, чтобы Суровикин от инфаркта умер и я не шучу. Нам надо быть очень внимательными, они будут это делать. Они будут стараться для того, чтобы у них все пазлы сложились и за этим надо очень внимательно смотреть нашим службам", — отмечает Марков.

Примечательно, что в полной версии эфира реплика Игоря Маркова о возможной смерти Сергея Суровикина отсутствует, хотя в соцсетях активно распространяют фрагмент выступления бывшего нардепа, в котором он говорит об "инфаркте у генерала армии РФ".

В этом же эфире Марков рассуждает о том, что заложить взрывчатку в самолет Пригожина могли только американские либо британские спецслужбы.

"Только они бы пошли на такой теракт — сбить гражданский самолет на территории России. Но я думаю, что это не американцы, потому что они бы действовали по-другому — они бы устроили Голливуд, нет сомнений что это циничный почерк британцев", — заявил беглый нардеп.

Он добавил, что задачей врагов было расшатать ситуацию внутри России и выразил уверенность, что "действовать они будут все активнее".

Напомним, 23 августа российские СМИ и Телеграм-каналы сообщили, что в Тверской области потерпел крушение самолет, которым постоянно пользовался глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Позднее в РФ официально подтвердили гибель всех 10 человек, находившихся на борту, в том числе Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

В своем отчете от 27 августа аналитики Института изучения войны предположили, что гибель руководителя компании "Вагнер" была выгоднее Министерству обороны России, чем президенту РФ Владимиру Путину.

22 августа издание РБК заявило, что генерала ВС РФ Сергея Суровикина уволили с занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. По информации российских журналистов, он помогал Пригожину координировать его мятеж.