Мощные взрывы прогремели в Крыму: оккупанты сообщили о перехвате БПЛА (фото, видео)
Местные жители утверждают, что ВС РФ запустили из Евпатории ракету, после чего они видели ее подрыв в небе. Собеседник Фокуса подтверждает информацию о взрыве и работе российской ПВО.
В оккупированном городе Евпатория, что в Крыму, прозвучали взрывы. Об этом 28 августа сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев.
По информации местных жителей, ВС РФ запустили из Евпатории ракету, после чего произошел ее подрыв на юге Раздольненского района — в 50 км от места пуска
Проукраинский собеседник Фокуса в Евпатории сообщил, что одиночный взрыв прозвучал в 10:26 и поделился фото с характерным следом работы ПВО в небе.
О пострадавших и повреждениях не сообщается.
Руководитель оккупационной администрации Евпатории Елена Демидова не комментировала инцидент.
В свою очередь "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на севере и западе Крыма силами российской ПВО якобы были сбиты два разведывательных БПЛА.
Напомним, 27 августа СМИ сообщали, что туристический сезон в оккупированном Крыму провалился из-за войны, так как отдыхающих пугают удары ВСУ.
Ранее, 24 августа, бойцы специального подразделения ГУР Министерства обороны Украины "Артан" предоставили видеофрагменты боевых действий у берегов оккупированного россиянами Крымского полуострова.