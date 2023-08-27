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"Туризм полностью исчез": взрывы в Крыму вынуждают россиян искать безопасные курорты, — CNN

Крым, Крымский полуостров, Крымский мост, взрыв, война РФ против Украины
Фото: ТАСС | Из-за войны на Крымском полуострове фактически "умер" туризм (иллюстративное изображение)

Россиянка Светлана работала на полуострове менеджером туристического агентства, но после активизации взрывов ее деятельность фактически сошла на нет. Люди отказываются ехать на оккупированную территорию даже с огромными скидками.

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Туристический сезон на временно оккупированном полуострове Крым фактически провалился из-за войны, ведь люди боятся неожиданных атак. Люди массово уезжают. Об этом говорится в материале CNN от 27 августа.

Журналисты отмечают, что более девяти лет российских туристов в Крыму не волновала тема войны, а также что их шезлонг расположен на оккупированной территории. Сейчас все немного изменилось.

В последнее время Крымский полуостров подвергается атакам с воздуха. 25 августа в Минобороны РФ и вовсе сообщили, что якобы 42 украинских дрона пытались пролететь в Крым, в результате чего начали звучать взрывы.

Также подвергался атакам и незаконно построенный Крымский мост, через который российские туристы ездили в Крым. Все эти ЧП будут продолжаться до того момента, пока территория снова не окажется под контролем Украины.

В связи с этим граждане РФ вынуждены пересмотреть свои планы. Светлана, которая ранее работала менеджером в туристическом агентстве признается, что из-за сложной ситуации с безопасностью ее деятельность сошла на ноль. Она даже была вынуждена переехать из Крыма в Санкт-Петербург.

"Недавно снова поехала туда в надежде, что все скоро закончится, и они о чем-то договорятся, чтобы прекратить конфликт. Но я осталась на четыре месяца и поняла, что в ближайшее время ничего не закончится", — рассказывает женщина.

Журналисты отмечают, что Крымский полуостров экономически очень зависит от сферы туризма, поэтому власти продолжают призывать народ ездить туда несмотря на атаки. Для этого туроператоры и отели придумали специальные скидки по 30%, однако и это не помогает.

Среднее количество бронирования номеров составило 40%, большая часть из них так и осталась пустовать.

"Туризм ушел. В прошлом году туризма было меньше, а в этом году он полностью исчез. В прошлом году туристы отменили бронирование, когда все началось, а в этом году они даже не ставили бронь. Я так устала от постоянных военных самолетов над головой, от постоянных военных в городе, от раненых, от этих бедных людей, убегающих с испуганными глазами, от военной техники, которая чуть не раздавила меня пару раз", — продолжила свой рассказ Светлана.

Напомним, что возле мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму утром 24 августа было шумно. В частности, местные жители слышали взрывы. Также есть информация о бое с участием морских судов и авиации. Бойцы ГУР устроили ночной переполох россиянам и затем вернулись на базу.