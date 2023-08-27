"Туризм повністю зник": вибухи в Криму змушують росіян шукати безпечні курорти, — CNN

Росіянка Світлана працювала на півострові менеджеркою туристичного агентства, але після активізації вибухів її діяльність фактично зійшла нанівець. Люди відмовляються їхати на окуповану територію навіть із величезними знижками.

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Туристичний сезон на тимчасово окупованому півострові Крим фактично провалився через війну, адже люди бояться несподіваних атак. Люди масово виїжджають. Про це йдеться в матеріалі CNN від 27 серпня.

Журналісти зазначають, що понад дев'ять років російських туристів у Криму не хвилювала тема війни, а також що їхній шезлонг розташований на окупованій території. Нині все трохи змінилося.

Останнім часом Кримський півострів зазнає атак із повітря. 25 серпня в Міноборони РФ і зовсім повідомили, що нібито 42 українських дрони намагалися пролетіти до Криму, унаслідок чого почали лунати вибухи.

Також піддавався атакам і незаконно побудований Кримський міст, через який російські туристи їздили до Криму. Усі ці НП триватимуть до того моменту, поки територія знову не опиниться під контролем України.

У зв'язку з цим громадяни РФ змушені переглянути свої плани. Світлана, яка раніше працювала менеджеркою у туристичній агенції, зізнається, що через складну ситуацію з безпекою її діяльність зійшла на нуль. Вона навіть була змушена переїхати з Криму до Санкт-Петербурга.

"Нещодавно знову поїхала туди в надії, що все скоро закінчиться, і вони про щось домовляться, щоб припинити конфлікт. Але я залишилася на чотири місяці і зрозуміла, що найближчим часом нічого не закінчиться", — розповідає жінка.

Журналісти зазначають, що Кримський півострів економічно дуже залежить від сфери туризму, тому влада продовжує закликати народ їздити туди попри атаки. Для цього туроператори та готелі придумали спеціальні знижки по 30%, однак і це не допомагає.

Середня кількість бронювання номерів становила 40%, більша частина з них так і залишилася порожньою.

"Туризм пішов. Минулого року туризму було менше, а цього року він повністю зник. Минулого року туристи скасували бронювання, коли все почалося, а цього року вони навіть не ставили бронь. Я так втомилася від постійних військових літаків над головою, від постійних військових у місті, від поранених, від цих бідних людей, що тікають із переляканими очима, від військової техніки, яка ледь не розчавила мене кілька разів", — продовжила свою розповідь Світлана.

Нагадаємо, що біля мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму вранці 24 серпня було шумно. Зокрема, місцеві жителі чули вибухи. Також є інформація про бій за участю морських суден та авіації. Бійці ГУР влаштували нічний переполох росіянам і потім повернулися на базу.