"Как только будут готовы": Игнат рассказал, почему сейчас нет смысла в поставках F-16 (видео)

По словам спикера Воздушных сил, пока идет обучение украинских пилотов, не может идти речь о конкретике, ведь над взлетом одного истребителя работает большая команда.

Первые партии украинских пилотов уже отправились в Европу для того, чтобы обучаться на западных истребителях F-16. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, когда ждать первые новости о поставках.

По его словам, произойти это должно практически сразу после того, как окончатся тренировки пилотов и других авиационных специалистов. Раньше это делать совершенно бессмысленно.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли накануне сделал заявление, что поставки начнутся "в скором будущем" и Юрий Игнат расшифровал, что он имеет в виду.

"Для взлета одного F-16 работает большой коллектив. Как только будут готовы летчики, то можно говорить о конкретике. До окончания подготовки передавать самолеты нет смысла. Программа подготовки разная", — говорится в сообщении.

К слову, спикер Воздушных сил добавил, что методика обучения в разных странах крайне эффективная, ведь процесс ускоряется. Соответственно, истребители F-16 быстрее появятся в украинском небе.

Отдельно было отмечено, что самолеты будут использоваться как часть противовоздушной обороны Украины.

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Напомним, 28 августа глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина может использовать истребители F-16 уже весной 2024 года. По его словам, на подготовку инфраструктуры для использования самолетов необходимо минимум полгода. Алексей Резников уверен, что истребители F-16 "серьезно изменят правила игры".