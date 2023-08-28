Скандал с куртками для ВСУ: в Турции их можно приобрести по 38 долларов за штуку, — СМИ

Министерство обороны могло закупить в Турции куртки для ВСУ значительно дешевле, чем это было сделано, считают журналисты.

Минобороны Украины пытается подать историю с закупкой курток для ВСУ в Турции, как нечто близкое к рыночным реалиям, но журналисты выяснили, что даже в розницу подобные куртки в Турции стоят дешевле, чем их оптом закупила Украина. Об этом пишет издание "Наши деньги".

Журналисты проверили сайты объявлений в Турции и выяснили, что военные куртки здесь стоят в среднем от 38 до 68 долларов, а не по $86, как их закупило МО, и что обошлось бюджету Украины в $30 млн.

Вот куртка за 68 долларов в пересчете с турецких лир (курс — одна лира стоит 3,8 цента).

Вот куртка за 67 долларов.

За 55 долларов продается куртка и штаны.

Есть подобная куртка за 39 долларов.

Это все розничные цены в Турции.

Также журналисты "Наших грошей" обнаружили, что полученные от Турции куртки реализуют на OLX (сейчас уже продано) по цене 1000 гривен за куртку, или 27 долларов.

По данным "Наших денег", из всей партии поставленных из Турции курток на 30 миллионов долларов, куртки на 9 миллионов весили меньше, чем 1,5 кг, что считается нормой для зимней куртки.

Напомним, что Минобороны закупило 4 900 "камуфляжных жакетов" стоимостью по 29 долларов каждый на общую сумму — 142 тысячи 100 долларов. Но по дороге между Турцией и Украиной стоимость этой партии курток выросла почти на 300 тысяч долларов — они уже с 29 долларов за штуку стали стоить по 86 долларов.

Ранее сообщалось, что Рада обратится в НАБУ из-за скандальной закупки курток.