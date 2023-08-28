"Созданы преодолевать ПВО": в ВСУ объяснили, почему Х-101 считаются сложными целями (видео)

В Воздушных силах рассказали, что эти ракеты могут "наматывать круги", пока не нанесут удар. Но даже несмотря на способность Х-101 маневрировать защитникам удается их уничтожать.

Ракеты типа Х-101/Х-555 сложно сбивать из-за их способности длительное время летать, меняя курс и маневрируя. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Они (ВС РФ, — ред.) запускают ракеты, которые разворачиваются на 180 градусов и летят в другую сторону. Это мы уже давно знаем, это не новость. Противник специально это делает, это позволяет ему делать определенный анализ по нашей противовоздушной обороне", — подчеркнул он.

Военный отметил, что россияне заявляли о дальности полета Х-101 в 5,5 тысяч километров. Игнат предположил, что такой показатель реален только при благоприятных условиях. В зависимости от высоты полета и маневров ракеты дальность может сокращаться.

"Но достаточно много запаса хода, и как их запрограммируют, так они и могут летать, "наматывать круги". Высокотехнологичное оружие, это понятно. Они для того и созданы, те ракеты, чтобы преодолевать систему противовоздушной обороны", — объяснил представитель Воздушных сил.

По его словам, ракеты Х-101 считаются сложной целью для средств ПВО, но украинским защитникам удается их уничтожать.

Комментарий Юрия Игната (об особенностях ракет Х-101 — с 2:15)

Напомним, в изготовленных в этом году российских ракетах Х-101 нашли примерно 30 иностранных микросхем. Глава ОП Андрей Ермак отметил, что санкции против РФ необходимо усиливать.

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что этой осенью маловероятны запуски по 70-100 ракет одновременно. Однако ВС РФ уже готовятся к атакам по энергетическим объектам.