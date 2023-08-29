Украина выйдет на массовое производство дронов: Резников назвал сроки

По словам министра обороны, сегодня в Украине допущены к эксплуатации около 30 экземпляров беспилотников от разных производителей.

Министр обороны Украины Алексей резников заявил во время пресс-конференции, что Украина выйдет на массовое производство беспилотников до конца 2023 года. Об этом пишет издание УНН 28 августа.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в прошлом году была упрощена возможность ввода в эксплуатацию и допуска для поставки оружия. Кроме того, были приняты постановления по упрощению ввоза деталей для дронов и допуску получения дохода производителями беспилотников до 25%.

"Я думаю на осень мы получим результат по этому бустеру – массовому производству дронов украинскими производителями", — сказал Алексей Резников.

Глава Минобороны также отметил, что на сегодняшний день в Украине допущены к эксплуатации примерно 30 экземпляров беспилотников от разных компаний. В частности, речь идет о 10 видах небольших ударных дронов.

"Я верю, что это количество будет расти критически до конца года. В хорошем смысле критически будет увеличиваться", — заявил министр.

Напомним, 28 августа в Министерстве обороны Украины сообщили, что украинский октокоптер "Большой Бандерык" уже четыре месяца успешно применяется военными на фронте. Его разработчики из лабаратории "Дронарня" получили разрешение за один месяц благодаря ускоренной процедуре.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук 28 августа показал, как украинские военные при помощи БПЛА уничтожили российский радиотехнический комплекс РБ-636АМ2 "Свет-КУ" в Луганской области.

Ранее, 27 августа, руководитель украинской компании-производителя Airlogix рассказал, как в зоне боевых действий беспилотный летательный аппарат "Гор" совершил 70 боевых вылетов, помогая украинской армии уничтожать войска оккупантов.