Арест командира ДШРГ "Русич" в Финляндии: боевик просит об экстрадиции в Россию

Российское посольство прокомментировало задержание Яна Петровского, отметив, что у него нет жалоб на условия содержания и обстоятельства ареста.

Посольство Российской Федерации в Финляндии впервые прокомментировало задержание одного из командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Яна Петровского на территории Финляндии. Заявление ведомства было опубликовано в Telegram 28 августа.

Сообщается, что сотрудники российского посольства вместе с адвокатом посетили Яна Петровского, который пребывал в Финляндии под именем В.И.Торден. Согласно заявлению ведомства, российского боевика содержат в тюрьме в городе Вантаа.

В пресс-службе посольства отметили, что дипломаты обсудили с задержанным сложившуюся ситуацию и варианты ее развития.

"В ходе встречи В.И.Торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания не имеет, выразил пожелание о своем скорейшем возвращении в Россию", — говорится в заявлении.

Отметим, что днем ранее, в ДШРГ "Русич" призвали своих читателей в Telegram прекратить писать угрозы российскому послу в Финляндии, так как "они включились в работу". Авторы поста также заявили, что "завтра будет понимание".

Арест Петровского: что известно

Напомним, 25 августа стало известно об аресте российского военного преступника и командира ДШРГ "Русич" Яна Петровского. Как оказалось, полиция Финляндии арестовала его еще месяц назад за "нарушение миграционного законодательства" шенгенской зоны.

В Офисе генерального прокурора заявили, что Яна Петровского планируют экстрадировать в Украину. СБУ подозревает его в преступлении по ч. 1. ст. 258-3 Уголовного кодекса (участие в террористической организации). Прокуратура пока занята подготовкой документов.

Вскоре, 26 августа, в ДШРГ "Русич" заявили, что приостанавливают выполнение боевых задач в Украине до тех пор, пока ситуация с Яном Петровским не решится в нужную им сторону. Речь идет об экстрадиции боевика в РФ.