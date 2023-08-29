"ATACMS и Taurus — будут": Резников анонсировал передачу Украине дальнобойных ракет

Министр обороны утверждает, что настроен оптимистично и не видит для этого серьезных препятствий.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Украина получит дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS. Об этом глава Минобороны заявил 28 августа на пресс-конференции, пишет издание "Интерфакс-Украина".

"SCALP/Storm Shadow мы с вами получили. Сегодня по большому счету, на наш взгляд, присоединение правительства Германии к этой коалиции в виде Taurus — абсолютно логично и реалистично. Я оптимистично смотрю. Тем более есть уже политические сигналы от их парламента. Мне кажется, в этом будет позитив", — сказал Резников.

Он отметил, что не видит серьезных препятствий для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, добавив, что США "очень прагматичное государство" и, принимая соответствующее решение, должны тщательно просчитать, какое количество ракет могут передать, а какое изготовить.

По словам Резникова, в этом вопросе уже нет "политических оговорок" и "красных линий".

"ATACMS и Taurus, я вам говорю — будут", — заявил министр.

Напомним, что европейский дипломат рассказал, кто в США блокирует поставки Украине ATACMS.

Ранее в Пентагоне объяснили, почему не предоставляют ВСУ ATACMS. В США убеждены, что Украина имеет более насущные проблемы, а передача этих снарядов может нести угрозу для безопасности США.