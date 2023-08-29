Основа флота КНР: что известно о китайском фрегате нового поколения Type 054B (фото)

На китайских верфях завершают строительство сразу двух фрегатов Type 054B. Они будут иметь современное вооружение и вертолет на платформе.

Строительство китайского фрегата Type 054B подходит к финалу. Корабль станет больше и мощнее предшественников. Об этом сообщает The War Zone.

В китайских социальных сетях опубликовали свежие фотографии первого фрегата Type 054B. Благодаря множеству передовых функций военный корабль следующего поколения продолжает быструю программу расширения Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

Type 054B

Фрегат сфотографировали на верфи Hudong в Шанхае. Он выглядит уже почти готовым. На нем уже есть красные флаги, которые характерны для церемонии спуска на воду. 27 августа было неофициальное сообщение, что военный корабль был официально спущен на воду.

Авторы пообщались с Алексом Лаком журналистом, который отслеживает развитие китайских военно-морских сил. Он говорит, что на носовой части уже есть вертикальные пусковые установки. Сейчас по фото сложно установить, какой именно тип вооружения установят на корабль. Возможно, будут ракеты "земля-воздух" HQ-16 и ракетные торпеды Yu-8.

Основная пушка Type 054B

Также корабль получит 100-мм пушку, на предшественнике Type 054A была 76-мм пушка. При этом 100-мм пушка является лицензионной французской пушкой Model 68-II. На передней части имеется 11-ствольная 30-мм автоматическая пушка H/PJ-11. Визуально она схожа с американской Mk 15 Phalanx и RIM-116 Rolling Airframe Missile.

Французская 100-мм пушка Model 68-II

На борту фрегата также будет многоцелевой морской вертолет Z-20F, который очень похож на американский SH-60 Seahawk. Вертолет должен обеспечить важную часть противолодочной борьбы типа Type 054B. Не исключено, что фрегат будет иметь беспилотник вертикального взлета и посадки.

Z-20F

Известно, что Китай строит фрегаты Type 054B строится сразу в двух локациях. До конца года в Гуанчжоу достроят второй фрегат.

Напомним, 28 августа СМИ писали, что Япония заказала производство новейших фрегатов Shingata FFM.

21 июня в Турции заявили о ходовых испытаниях первого отечественного фрегата ВМС TCG Istanbul.