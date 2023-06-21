В Турции начались ходовые испытания первого отечественного фрегата ВМС TCG Istanbul

Фрегат I класса TCG Istanbul предназначен для проведения операций по морскому наблюдению и патрулированию, а также для предотвращения потенциальных угроз. Корабль водоизмещением 3000 т может развивать скорость свыше 29 узлов и имеет современное вооружение.

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Головной корабль фрегатов I класса, будущий TCG Istanbul (F-515), 20 июня приступил к ходовым испытаниям. Это первый фрегат ВМС Турции выпущенный отечественными производителями. О начале испытаний боевого корабля сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Как видно из сообщения, перед началом испытаний была проведена торжественная церемония поднятия флага. Главный подрядчик проекта, компания STM, также подтвердила начало ходовых испытаний.

"Был поднят турецкий флаг и проведены первые ходовые испытания TCG ISTANBUL (F-515), первого национального фрегата Турции, разработчиком и главным подрядчиком которого мы с гордостью являемся", — говорится в сообщении.

Планируется, что TCG Istanbul войдет в состав турецкого флота к концу этого года. Кроме того, с участием турецких компаний STM и TAIS Shipyards будут построены еще три фрегата — TCG Izmir (F-516), TCG Içel (F-517) – Sedef Shipyard и TCG Izmit (F-518). Эти корабли должны быть созданы на трех верфях Anadolu, Sedef и Sefine в течение 36 месяцев.

Что известно о фрегате TCG Istanbul

Фрегат I класса TCG Istanbul предназначен для проведения операций по морскому наблюдению и патрулированию, инспекции и наблюдения за исключительной экономической зоной (ИЭЗ), а также для предотвращения потенциальных угроз.

Фрегат разработан в рамках программы MILGEM для местных военных кораблей. Отмечается, что корабли данного класса будут иметь на 50% увеличенный запас топлива и соответственно дальность плавания по сравнению с корветами класса Ada.

ТТХ фрегата

TCG Istanbul водоизмещением 3000 т имеет длину 133,2 м, ширину — 14,4 м и осадку в 4,05 м.

максимальная скорость — 29+ узлов (до 54 км в час);

крейсерская скорость — 14 узлов (26 км в час).

Два грибных винта сообщены с силовой установкой CODAG (2 дизельных двигателя MTU + 1 газовая турбина LM2500). Четыре дизель-генератора вырабатывает по 560 кВт каждый.

Системы навигации и обнаружения:

3D радар (вероятно, Aselsan CENK-S AESA);

навигационный радар (вероятно, Aselsan ALPER-P LPI);

радары управления огнем 2xAKR-D;

корпусной гидролокатор FERSAH;

система противодействия торпедам HIZIR;

лазерная система предупреждения.

Вооружение:

подпалубная вертикальная пусковая система MIDLAS для запуска зенитных ракет семейства Hisar;

4×4 противокорабельные крылатые ракеты большой дальности ATMACA;

турецкая 35-мм двухствольная зенитная система ближнего боя Aselsan Gokdeniz CIWS;

6-мм универсальная корабельная пушка Super Rapid Gun;

Два боевых модуля с дистанционным управлением с 25-мм пулеметами Aselsan STOP;

2×3 легкие торпеды (MK-46 Mod 5 / Roketsan ORKA).

Напомним, 19 июня турецкие конструкторы представили новую разработку компании Turkish Aerospace Industries — вертолет TAI Т925. Машина будет способна перевозить более 20 человек на расстоянии до 1000 км, что почти вдвое превышает возможности вертолета S-70 Blackhawk, состоящего на вооружение армии турецких сил.