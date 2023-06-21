У Туреччині розпочалися ходові випробування першого вітчизняного фрегата ВМС TCG Istanbul

Фрегат I класу TCG Istanbul призначений для проведення операцій з морського спостереження та патрулювання, а також для запобігання потенційним загрозам. Корабель водотоннажністю 3000 т може розвивати швидкість понад 29 вузлів і має сучасне озброєння.

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Головний корабель фрегатів I класу, майбутній TCG Istanbul (F-515), 20 червня розпочав ходові випробування. Це перший фрегат ВМС Туреччини, випущений вітчизняними виробниками. Про початок випробувань бойового корабля повідомила пресслужба Міноборони.

Як видно з повідомлення, перед початком випробувань було проведено урочисту церемонію підняття прапора. Головний підрядник проєкту, компанія STM також підтвердила початок ходових випробувань.

"Було піднято турецький прапор і проведено перші ходові випробування TCG ISTANBUL (F-515), першого національного фрегата Туреччини, розробником та головним підрядником якого ми з гордістю являємось", — йдеться в повідомленні.

Планується, що TCG Istanbul увійде до турецького флоту до кінця цього року. Крім того, за участю турецьких компаній STM та TAIS Shipyards будуть побудовані ще три фрегати – TCG Izmir (F-516), TCG Içel (F-517) – Sedef Shipyard та TCG Izmit (F-518). Ці кораблі повинні бути створені на трьох корабельнях Anadolu, Sedef та Sefine протягом 36 місяців.

Що відомо про фрегат TCG Istanbul

Фрегат I класу TCG Istanbul призначений для проведення операцій з морського спостереження та патрулювання, інспекції та спостереження за винятковою економічною зоною (ВЕЗ), а також для запобігання потенційним загрозам.

Фрегат розроблено у рамках програми MILGEM для місцевих військових кораблів. Зазначається, що кораблі даного класу матимуть на 50% збільшений запас палива та відповідно дальність плавання порівняно з корветами класу Ada.

ТТХ фрегата

TCG Istanbul водотоннажністю 3000 т має довжину 133,2 м, ширину — 14,4 м та осадку в 4,05 м.

максимальна швидкість — 29+ вузлів (до 54 км на годину);

крейсерська швидкість — 14 вузлів (26 км на годину).

Два грибні гвинти з'єднані з силовою установкою CODAG (2 дизельні двигуни MTU + 1 газова турбіна LM2500). Чотири дизель-генератори виробляють по 560 кВт кожен.

Системи навігації та виявлення:

3D радар (ймовірно, Aselsan CENK-S AESA);

навігаційний радар (ймовірно, Aselsan ALPER-P LPI);

радари керування вогнем 2xAKR-D;

корпусний гідролокатор FERSAH;

система протидії торпедам HIZIR;

лазерна система попередження.

Озброєння:

вертикальна підпалубна пускова система MIDLAS для запуску зенітних ракет сімейства Hisar;

4×4 протикорабельні крилаті ракети великої дальності ATMACA;

турецька 35-мм двоствольна зенітна система ближнього бою Aselsan Gokdeniz CIWS;

6-мм універсальна корабельна гармата Super Rapid Gun;

Два бойові модулі з дистанційним керуванням з 25-мм кулеметами Aselsan STOP;

2×3 легкі торпеди (MK-46 Mod 5/Roketsan ORKA).

Нагадаємо, 19 червня турецькі конструктори представили нову розробку компанії Turkish Aerospace Industries – вертоліт TAI Т925. Машина буде здатна перевозити понад 20 осіб на відстані до 1000 км, що майже вдвічі перевищує можливості вертольота S-70 Blackhawk, який озброєний армією турецьких сил.