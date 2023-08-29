"Крематории работают каждый вечер": ВС РФ сжигают тела своих военных в Мелитополе, — "АТЕШ"

Как отмечают представители подполья, захватчики сжигают тела россиян со статусом "без вести пропавшие", чтобы РФ не выплачивала родным погибших соответствующие компенсации.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области Вооруженные силы Российской Федерации начали сжигать тела своих военных. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в своем Telegram.

"Оккупанты сжигают тела военных в России в Мелитополе", — говорилось в сообщении.

Отметили, что крематории в городе работают каждый вечер. В частности, оккупанты сжигают тела военных РФ, которые считаются без вести пропавшими. По информации партизанского движения, это делают для того, чтобы не выплачивать средства родным погибших.

"Как говорится нет тела — нет дела. Командование ВС РФ преступники, которые совершают преступление не только против народа Украины, но и против своих граждан", — отметили в "АТЕШ".

Напомним, 29 августа спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Российские военные безрезультатно пытаются атаковать в двух районах Донецкой области.

28 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что после освобождения села Работино в Запорожской области, украинские военные начали продвигаться на юго-восток от этого населенного пункта. Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман Фокусу отметил, что ВСУ могут приближаться к Токмаку, тогда как следующей их целью будет Мелитополь.

Утром 28 августа жители временно оккупированного Мелитополя услышали взрывы, которые раздавались из пригорода.