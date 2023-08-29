РФ топит паромы на Крымском мосту: появились спутниковые фото заграждений

После удачных атак на Крымский мост, оккупанты начали создавать систему заграждений возле сооружения. Однако в ГУР уже заявили, что это не помешает работе ВСУ.

После украинских атак на незаконно построенный Крымский мост оккупанты начали создавать возле него систему заграждений. Спутниковые снимки опубликовал OSINT-аналитик H I Sutton в Х (ранее Twitter).

В западной части Крымского моста оккупанты создают заграждения из затопленных паромов. Отмечается, что они устанавливаются после украинских атак морскими дронами.

"Россия разместила корабли блокады на западных подходах к Керченскому мосту после атаки украинских катеров. Сообщается, что это потопленные паромы", — написал аналитик.

Спутниковые снимки новых заграждений на Крымском мосту Фото: Twitter H I Sutton

Ранее в Главном управлении разведки заявляли, что потопления паромов свидетельствуют, что действия РФ являются "лихорадочными". Оккупанты имеют "интеллектуальный кризис".

27 августа начальник ГУР генерал-майор Кирилл Буданов заявлял, что боновые заграждения не остановят работу ВСУ.

"Чем больше будет символических ударов по ним (россиянам в Крыму — ред.), тем быстрее они покинут территорию временно оккупированной автономной республики Крым", — отметил Буданов.

Добавим, последняя успешная атака на Крымский мост состоялась 17 июля. Тогда морские беспилотники СБУ смогли атаковать опоры моста. Руководитель СБУ Василий Малюк говорит, что беспилотник называется Sea Baby или "Морской малыш". Одно такое изделие несло на себе 850 кг взрывчатки. Более того, СБУ показали видео с камер наблюдения с моста.

Напомним, 24 августа Буданов заявил, что недавние взрывы возле Крымского моста имели другую цель.