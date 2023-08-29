Россияне топят паромы, чтобы защитить Крымский мост: появились спутниковые снимки

По данным OSINT-аналитика H I Sutton, россияне затопили пять плавсредств перед западным подходом к незаконной конструкции.

Россия принимает меры для обеспечения безопасности незаконно возведенного Крымского моста, топя паромы как защиту от возможных атак морских дронов Сил обороны Украины. Об этом сообщил OSINT-аналитик H I Sutton в соцсети X (Twitter)

H I Sutton поделился спутниковыми снимками, на которых видно, как российские оккупанты создают водные преграды на западных подходах к мосту в ответ на атаки надводных дронов.

"Россия разместила блокирующие суда на западных подходах к Керченскому мосту после атаки украинских ВМС. Сообщается, что это затонувшие паромы", — говорится в его сообщении.

По данным аналитика, спутниковые снимки показывают, что российская сторона приняла меры по укреплению защиты моста. Заграждения из паромов планируют использовать как преграду для обеспечения дополнительной безопасности перед Крымским мостом. Всего на фото отмечено 5 затопленных суден.

Ранее украинская военная разведка предупреждала о планах захватчиков затопить не менее шести плавсредств данного типа, чтобы создать защитную зону перед мостом. Между этими затопленными паромами россияне предполагают установить боновые заграждения для дополнительной защиты.

Напомним, 24 августа сообщалось, что треть морских дронов Украины поражают цели, и это проблема для РФ. По словам Буданова, бывают случаи, когда дрон уничтожают рядом с российским кораблем, и тогда корабль уходит "на длительный ремонт".

Напомним также, в результате взрыва, вызванного атакой морского дрона, на Крымском мосту 17 июля был поврежден пролет автомобильной части конструкции.