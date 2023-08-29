Разная дальность и пусковые установки: у РФ могут быть два вида ракет "Искандер-К", — СМИ

Журналисты предполагают, что у России есть тип "Искандеров", которые можно запустить на расстояние до 1500 километров, что является серьезным вызовом для украинской ПВО.

Россия, вероятно, располагает двумя различными видами ракет "Искандер-К", которые отличаются дальностью полета и типами пусковых установок. Об этом 29 августа пишет издание Defense Express.

Согласно информации журналистов, в настоящее время в арсенале российских оккупантов находится 585 дальнобойных ракет, включая 270 баллистических и крылатых ракет комплекса ОТРК "Искандер". Хотя детализированных данных о соотношении баллистических и крылатых ракет "Искандер" не предоставлено, имеется интересная деталь.

По сути, то, что принято обозначать как "Искандер-К" или Р-500, на самом деле может представлять собой два разных типа крылатых ракет, входящих в состав одной системы. В комплексе "Искандер" наличествуют две разновидности крылатых ракет: 9М728 и 9М729, и между ними разница ощутимо значительнее, чем просто цифры в индексах.

Подготовка к пуску крылатой ракеты 9М728 комплекса "Искандер" Фото: Открытые источники Подготовка к пуску крылатой ракеты 9М728 комплекса "Искандер" Фото: Открытые источники

Наиболее существенное различие заключается в дальности полета. Если 9М728 (или Р-500) обладает дальностью до 500 км, то 9М729 может достичь дальности до 1500 км.

Именно появление ракеты 9М729 с такой высокой дальностью полета в 2019 году послужило поводом для обвинений Запада в нарушении Россией условий давно недействительного Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в Европе. Хотя российские власти утверждают, что дальность полета 9М729 также ограничивается 500 км.

Пусковая установка 9П701 под крылатые ракеты средней дальности 9М729 Фото: Открытые источники Пусковая установка 9П701 под крылатые ракеты средней дальности 9М729 Фото: Открытые источники

Кроме того, ракеты также различаются по массогабаритным параметрам. Для ракеты 9М728 длина фюзеляжа составляет 7,4 метра, тогда как для 9М729 — 7,94 метра. Это влечет необходимость в использовании разных транспортно-пусковых контейнеров для каждой из ракет.

Таким образом, существование двух различных типов крылатых ракет подразумевает и наличие двух разных пусковых установок. Возможно, что ракеты 9М728 могут быть запущены с пусковой установки 9П78-1, вмещающей две такие ракеты. В то время как для ракет средней дальности 9М729 может использоваться пусковая установка 9П701, способная вместить до четырех таких ракет.

"Сколько именно пусковых установок типа 9П701 может быть у р**истов под крылатые ракеты средней дальности 9М729, в открытом доступе данных пока нет. Но нужно учитывать, что РФ имеет к "Искандерам" достаточно большой запас ракет, которые могут бить и на 500 км, и на до 1500 км, и это будет отдельным вызовом для нашей противовоздушной обороны", — отмечают журналисты.

Напомним, 28 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали количество ракет на вооружении России. Сейчас в арсенале противника есть минимум 585 ракет, которые могут стрелять на расстояние более 500 километров. Кроме того, у ВС РФ 270 "Искандеров" и около 140 "Калибров".

Напомним также, 28 августа в ОК "Юг" сообщили, что РФ изменила тактику обстрелов из-за дефицита ракет. ВС РФ пытаются найти новые маршруты, на которых силы ПВО не смогут перехватить цели.