Нужны хирурги-практики: украинские медики успешно прошли обучение в Великобритании

Группа украинских медработников обучалась методам реконструктивной хирургии для лечения тяжелых ранений и травм, полученных в ходе боевых действий.

Украинская армия нуждается в хирургах, имеющих исключительные практические навыки для лечения сложных ранений, полученных на поле боя. Чтобы решить эту задачу, украинские медицинские работники прошли обучение в больнице Фримена и больнице Королевской Виктории в Ньюкасле. О результатах сотрудничества военных медиков сообщила пресс-служба британского правительства 29 августа.

Отмечается, что в обучении шести украинских медицинских работников принимала участие группа британских медиков из Королевского центра оборонной медицины Великобритании под руководством специалиста по реконструктивной хирургии подполковника Джеймса Бадена.

Британские медики поделились опытом и навыками со своими коллегами из Украины, в числе которых были военные и гражданские лица, в области реконструктивной хирургии. Сообщается, что украинские медработники имели возможность в больницах наблюдать за ходом хирургических операций.

Председатель Комитета главных хирургов НАТО Тим Ходжеттс поэтому случаю отметил, что обмен медицинскими навыками и опытом между союзниками — это правильный шаг. Как военные, так и гражданские лица, получившие ранения в Украине, имеют схожую структуру травм, поэтому обмен опытом для одинакового улучшения результатов лечения всех пациентов также является правильным в данных обстоятельствах.

"На меня произвели огромное впечатление действия медицинской службы Вооруженных сил Украины, их доблесть и преданность спасению жизней в самых сложных обстоятельствах", — подчеркнул Ходжеттс.

По его словам, несмотря на развитие цифровых технологий и прочих инноваций, военные все же нуждаются в хирургах, которые обладают исключительными практическими навыками, необходимых для лечения сложных ранений.

Напомним, военный хирург Дмитрий Мялковский рассказал о работе украинских военных медиков на передовой. По его словам, многие успехи ВСУ на фронте на Запорожском направлении достигаются ценой большого количества раненых солдат.