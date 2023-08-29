Пополнил бюджет более чем на 50 млн: киевский предприниматель платил налоги РФ, — СБУ

Бизнесмен основал две компании в Москве, деятельность которых поддерживал из Европы во время полномасштабной войны. За уплату миллионных налогов во вражескую казну его могут посадить на 12 лет.

Правоохранители разоблачили владельца киевской торговой компании, причастного к финансированию вооруженной агрессии РФ. Деталями дела 29 августа поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины.

Мужчина руководил структурой, которая ввозит в Украину климатическую технику из Восточной Азии и продает ее. Однако кроме этого бизнеса предприниматель основал еще две компании — в Москве.

По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения ВС РФ бизнесмен выехал в Европу, откуда продолжал координировать свои компании. Российские предприятия продолжали свою деятельность после 24 февраля прошлого года и платили миллионные налоги. Речь идет о по меньшей мере 50 миллионах рублей, то есть 15 миллионах гривен по актуальному курсу. Эта сумма была перечислена во вражескую казну только за 2022 год.

Как выяснила СБУ, фактическое "операционное" управление компаниями на территории РФ осуществляла финансовый директор одного из московских предприятий. Основателю и его подчиненной сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

"Поскольку вражеский пособник находится за пределами Украины, принимается комплекс мер для его привлечения к ответственности. Относительно сообщницы фигуранта — решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей", — отметила пресс-служба.

В ведомстве добавили, что обоим подозреваемым грозят 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, СБУ разоблачила преступную группу в Черниговской области, которая заработала миллионы на уклонистах. Руководительница одного из городских ЦПАУ и трое ее сообщников производили для военнообязанных фиктивные справки, которые "позволяли" выезжать за границу.

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