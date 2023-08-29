Война в Украине станет одной из тем переговоров Лондона и Пекина, — МИД Великобритании

Британский министр Джеймс Клеверли входе визита в КНР намерен призвать руководство страны к ответственному отношению к вопросам международной безопасности. В частности речь идет о содействии Пекина в прекращении вторжения Путина в Украину.

30 августа министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетит КНР. В ходе рабочей поездки глава британской дипломатии намерен обсудить с официальными лицами КНР ряд вопросов по международной безопасности — война в Украине также станет предметом переговоров. Об этом сообщает пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

Отмечается, что это первый визит в Китай министра иностранных дел Великобритании за более чем 5 лет. Прибыв в Пекин Клеверли встретится с китайским коллегой Ван И, а также вице-председателем республики Хань Чжэнем.

В британском МИД отмечают, что министр намерен обратиться к китайскому руководству, как к представителям крупного геополитического игрока, и призвать Пекин к ответственному отношению к вопросам международной безопасности. Прежде всего речь идет о российско-украинской войне.

"Глобальное значение Китая влечет за собой ответственность за международную безопасность — помощь в прекращении вторжения Путина в Украину, разрядка напряженности в Южно-Китайском море и прекращение вредоносной деятельности в киберпространстве", — говорится в пресс-релизе британского МИД.

Также было подчеркнуто, что для Лондона важно переговоры лицом к лицу и поднять эти вопросы непосредственно в Пекине, четко обозначив позицию Великобритании.

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