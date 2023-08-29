"Взлетали как можно ближе": Игнат рассказал об авиакатастрофе на Житомирщине, в которой погиб "Джус"

Украинские пилоты имеют особый тактический прием, чтобы запутать врага. Для этого отрабатывают навык взлета группы самолетов на очень близком расстоянии — тогда трудно определить, сколько же их поднялось в воздух.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что пилоты, которые погибли на Житомирщине, стартовали очень близко друг к другу. По его словам, это обычная практика во время войны. Об этом он рассказал в интервью "Суспільному".

Во время старта 25 августа 2023 года пилоты выполняли боевую задачу, подтвердил Игнат. Официальные результаты расследования обнародует ГБР, но офицер все же позволил себе описать, что произошло во время трагического полета.

Пилоты погибли, находясь на борту учебных самолетов, говорится в сообщении официальных источников. Между тем L-39 сейчас может использоваться не только для учебных вылетов, но и для нанесения ударов по противнику. "У нас сейчас почти по всей территории страны почти все вылеты боевые, потому что идет война", — заявил он.

Столкновение произошло в первые же минуты полета. Причем воздушные суда находились совсем близко друг от друга. И это делалось намеренно, говорится в объяснении Игната. Так взлетают в боевых условиях, чтобы враг на радарах увидел один самолет, а не два. Чтобы овладеть этим навыком, его намеренно отрабатывают во время обучения. В частности, подобный способ действий — это специальный "тактический прием": чтобы его реализовать, нужна "групповая слетность".

Однако именно во время наработки "групповой слетности", самолеты и разбились. Почему так произошло? Дать ответ никто пока не может, подтвердил Игнат: "Опытные летчики говорят, что сказать трудно". Также перечислил, что будут изучать, чтобы выяснить причины катастрофы: бортовые самописцы, записи радиообмена и тому подобное.

Авиакатастрофа на Житомирщине: детали происшествия

О гибели трех украинских пилотов в Житомирской области стало известно 26 августа. Именно тогда представители командования официально подтвердили, что разбилось два самолета L-39, которые выполняли учебный полет. Также в сети опубликовало видео, на котором видно остатки разбитых судов.

Позже обнародовали имена погибших — Андрей Пильщиков с позывным Juice, Вячеслав Минка ("Минка"), Сергей Проказин ("Проказин"). Все пилоты противостояли армии РФ на линии фронта на востоке и юге — их представили к государственным наградам.

29 августа состоялось прощание: гроб Андрея Пильщикова разместили возле собора УГКЦ в Киеве и украинцы могли поблагодарить его за службу на защите Украины.

Между тем в ГБР объяснили, что имеют три версии относительно причин трагедии на Житомирщине, причем следствие может занять более полугода.

Напоминаем, пилот Juice известен тем, что активно убеждал западных партнеров передать Украине истребители F-16. 5 августа сообщили, что в США отправили восьмерых пилотов, которые начнут обучение.

Тем временем Нидерланды рассказали, сколько истребителей передадут ВСУ: Украина получит все самолета F-16, которые есть в стране.