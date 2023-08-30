Еще больше цензуры: Минобороны РФ изменило стиль освещения войны в Украине, – ISW

Как отмечают аналитики, российское оборонное ведомство сократило ежедневный объем информации о войне в своих отчетах. Кроме того, ведомство пытается подвергнуть цензуре жалобы военных с линии фронта.

Министерство обороны Российской Федерации, предположительно, возвращается к более ограниченному освещению военных действий в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 29 августа.

По словам аналитиков, Минобороны РФ изменило стиль своих ежедневных отчетов, сократив количество предоставляемой информации о ситуации на фронте. При этом в ведомстве пытаются цензурировать жалобы военных, пребывающих на передовой.

Как отмечают авторы публикации, последний отчет российского оборонного ведомства отличается от остальных сводок тем, что он составлен из предыдущих сообщений и не содержит в себе новой информации.

Аналитики также указали на то, что Минобороны РФ последовательно пыталось ввести информационную политику, которая обеспечивала бы ограниченную информацию о линиях фронта на протяжении всей войны.

"Изменения в репортажах Минобороны России, если эта тенденция сохранится, могут отражать его более широкие усилия по цензуре российских репортажей о войне и унификации собственной версии", — заключили аналитики.

Напомним, 17 августа в ISW сообщили, что в РФ власти намерены ввести штрафы за распространение фото и видео, которые содержат информацию о расположении войск. Американские аналитики отметили, что любая цензура повлияет на их способность освещать российские операции.

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