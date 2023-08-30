ВС РФ наступают на Купянско-Лиманском направлении, — Сырский (карты)

На Купянско-Лиманском направлении наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах Райгородки и Ковалевки. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ.

Вооруженные силы Российской Федерации наступают на Купянско-Лиманском направлении, однако украинские бойцы сдерживают врага. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center.

"Обстановка на Восточном фронте остается сложной", — сказал Александр Сырский.

Он отметил, что подразделения ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупантов на Купянско-Лиманском направлении. Наиболее ожесточенные бои происходят в районах Райгородки и Ковалевки, там враг пытается прорвать оборону украинских бойцов, несмотря на потери. Для наступления враг использует штурмовые отряды на бронетехнике.

Кроме этого, оккупанты осуществляют перегруппировку, заводят новые части из Российской Федерации для того, чтобы нарастить численность и боеспособность своих войск.

Сырский отметил, что ежедневно горячие бои идут на Бахмутском направлении. Российские военные пытаются вернуть утраченные позиции, проводя по несколько контратак в день.

"Мы принимаем все меры для срыва планов противника и постепенно продвигаемся вперед", — заявил Александр Сырский.

По его словам, интенсивные бои происходят в районах Бахмута, Курдюмовки, Ягодного, Андреевки, поэтому особое внимание уделяется работе именно на этих направлениях.

Напомним, аналитики Института изучения войны 30 августа сообщили, что ВСУ продвинулись на 5 км на восток от Работино на западе Запорожской области. Также бойцы продолжают удерживать свои позиции в городе.

29 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают контрнаступление на Бахмутском направлении, в результате чего оккупанты оказались в ловушке. Украинские бойцы имеют успехи в Клещиевке, Курдюмовке и Андреевке.