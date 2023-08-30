"Валялся кусок крыла": работница "Ашана" рассказала о падении обломков в Киеве (видео)

В поврежденном ТЦ пострадало много товара, но обошлось без жертв. Сотрудница столичного супермаркета говорит, хорошо, что не "пробило" парковочную площадку.

В ночь на 30 августа ВС РФ осуществили комбинированную атаку Киева. Обломки сбитых целей упали на супермаркет "Ашан" в Дарницком районе. Корреспондент медиа "Украина сейчас" пообщался с сотрудницей сети на месте событий.

Неназванная женщина рассказала, что обломки попали в крышу здания. Через две минуты, по ее словам, сработала сигнализация.

"Когда поднялись туда, уже валялись обломки, кусок крыла — от чего, не знаю", — описала работница "Ашана".

Она объяснила, что ночью в помещении никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

"Слава Богу, что не пробило насквозь парковку", — добавила женщина.

В медиа со ссылкой на работников ночной смены передали, что внутри ТЦ пострадало много товара. После падения обломков на крышу здания автоматически запустилась пожарная сигнализация, поэтому помещение залило водой.

Также авторы контента напомнили, что французская корпорация "Ашан" входит в перечень международных спонсоров терроризма. По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, компания финансирует войну в Украине и способствует мобилизации в России.

Напомним, ночью на 30 августа российские оккупанты совершили одну из самых массированных атак с весны по Киеву. ВС РФ запустили дроны-камикадзе, а позже — ракеты. Обломки упали в Дарницком и Шевченковском районах столицы.

По данным Киевской ГВА, в результате атаки погибли двое охранников — мужчины 26 и 36 лет. Городской голова Виталий Кличко рассказал, что два человека получили ранения. В частности, 24-летнюю девушку ранили осколки стекла.