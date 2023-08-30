РФ массированными обстрелами пытается отомстить Украине за свои неудачи, — Офис президента

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, нападение такого рода считаются актом демонстративного терроризма. РФ запустила по Украине минувшей ночью 44 воздушных цели.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался про массированную атаку по мирным городам со стороны Российской Федерации. Считает, что это была месть. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (нынешнее название Twitter, — ред.) 30 августа.

По его словам, запуск крылатых ракет и дронов-камикадзе иранского происхождения Shahed является преднамеренным нападением на мирное население Украины. Россияне это прекрасно осознают.

"Мотив: месть за нарастающую аварийность в самой РФ; неудачи на передовой; этническая ненависть и попытка психологического запугивания. Несомненно, нападение такого рода квалифицируется как акт демонстративного терроризма", — говорится в сообщении.

Отдельно Михаил Подоляк отметил, что за организацией этой атаки стоит группа россиян, которая сговорилась между собой и продумала детали.

К слову, в одном из своих интервью советник главы Офиса президента уже заявлял, что ВСУ не придется заходить на территорию Российской Федерации, ведь война там идет уже полным ходом. Тратить огромный ресурс на такие действия совершенно бессмысленно.

"Нет смысла заходить на территорию РФ, потому что война уже переносится на ее территорию. Сами россияне ее к себе и переносят. Потому что возвращаются убийцы, которые сразу совершают множество преступлений. Там все идет в развал, потому что управленческих решений правильных, управленческих сигналов нет", — заявил Михаил Подоляк.

Напомним, 30 августа сообщалось, что РФ атаковала города ракетами и БПЛА. В результате падения обломков в столице погибло два человека, а в Одесской и Черкасской областях работала ПВО.

Всего в небе было 44 воздушных объекта противника, среди которых 28 ракет и 16 БПЛА. Силы ПВО не смогли перехватить лишь один дрон-камикадзе иранского происхождения.