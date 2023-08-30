Беспилотники достанут всюду. Какие убытки понесла РФ после успешной атаки БПЛА на Псков

Уничтожены 4 военно-транспортных самолета Ил-76, сообщили в ГУР. Кроме того, один из БПЛА "упал" на предприятие по производству электроники. России пришлось временно приостанавливать прием самолетов в Москве и на сутки остановить псковский аэропорт.

В ночь с 29 на 30 августа сразу несколько объектов на территории РФ подверглись ударам беспилотников. Фокус разобрался, какой ущерб понесли оккупанты от БПЛА.

Российские пропагандисты и СМИ уже назвали удар самой массовой атакой с начала полномасштабной войны.

Псков — уничтоженные и поврежденные самолеты и "прилет" по базе войск

На стратегическом объекте российской авиации "Кресты" произошел ряд взрывов. По данным ГУР, в результате атаки были уничтожены 4 самолета Ил-76. Российские СМИ сообщали об уничтожении двух самолетов Ил-76, а два якобы были повреждены. В сети появилось видео: горят два военно-транспортных самолета.

Также некоторые Телеграм-каналы распространяли информацию, что на аэродроме также был поврежден стратегический бомбардировщик Ту-22М3, однако представитель ГУР Андрей Юсов не подтвердил эту информацию. Однако добавил, что были повреждены еще несколько самолетов.

"Известно об уничтожении четырех транспортных самолетов Ил-76, которые используются для перевозки вражеских сил и средств, личного состава и техники. То есть, они не подлежат восстановлению. И еще несколько единиц Ил-76 получили повреждения. Информация проверяется", — пояснил Юсов.

Отдельно стоит заметить, что из-за атаки на военный аэродром в РФ отменили все рейсы в гражданском аэропорту на 30 августа.

Самолеты обходят воздушное пространство Пскова стороной Фото: Flight Radar 24

Сколько стоит один Ил-76?

В зависимости от модификации, стоимость одного военно-транспортного самолета Ил-76 может достигать 26-27 млн долларов за единицу. В 2012 году Минобороны РФ подписало контракт на поставку 39 самолетов Ил-76МД-90А на сумму около 1 млрд долларов по нынешнему курсу. Однако контракт не смогли выполнить вовремя и стоимость с 26 млн выросла еще на 700 тысяч долларов.

Если речь идет об уничтожении 4 самолетов Ил-76, то получается, что оккупанты потеряли около примерно 157 млн долларов.

Кроме ударов по аэродрому российские Телеграм-каналы сообщали, что один из ударов пришелся на Черехинскую военную базу.

База является пунктом дислокации для 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. Его бойцы подозреваются в совершении военных преступлений в Буче. Сейчас оценить стоимость ущерба и повреждений сложно. К тому же официального подтверждения об ударе нет.

Брянск — удар по предприятию "Кремний ЭЛ"

Неспокойно было эту ночь и в Брянске. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что была попытка атаки "украинских террористов" на телебашню. Он заявил, что российская ПВО перехватила все цели и обошлось без разрушений. Однако Телеграм-канал Mash утверждает, что один из БПЛА упал на завод "Кремний ЭЛ", который является одним из крупнейших предприятий микроэлектроники на территории РФ.

Военный эксперт Сергей Грабский утверждает, что предприятие было частью цепочки для производства дронов-камикадзе Shahed, которые в РФ производят под названием "Герань-2".

"Кремний ЭЛ" — это завод, который производит микросхемы для "Алмаз-Антея", "Авиаприборостроения", "Роскосмоса" и "Росатома". Большинство заказов связаны с армией.

Пока неизвестно, насколько весомы были повреждения, поэтому стоимость ущерба тоже сложно подсчитать. Удар может подорвать возможность РФ производить дроны-камикадзе.

Удар по логистике — какие убытки получила РФ от атаки

Благодаря атаке дронов, сразу несколько аэропортов приостанавливали свою работу:

аэропорт "Княгиня Ольга" в Пскове — закрыт до 30 августа включительно;

аэропорт Домодедово в Москве;

аэропорт Внуково в Москве;

аэропорт Шереметьево в Москве.

Министерство обороны РФ заявило о перехвате "БПЛА самолетного типа". Также об атаке сообщал московский мэр Сергей Собянин. Он подтвердил уничтожение БПЛА. Аэропорты вводили режим "Ковер".

Стоит отметить, что Москва является ключевым авиационным центром во всей РФ. Задержка самолетов — это логистика, и она всегда дорого стоит. В частности, если посмотреть на аэропорт Внуково, то все самолеты туда отправляются и прибывают с задержкой в 20-60 минут. То же самое и с одним из крупнейших аэропортов в РФ — Домодедово.

Задержки в аэропорту Домодедово Фото: Flight Radar 24 Задержки в аэропорту Внуково Фото: Flight Radar 24

Это создает сложности, потому что задержка на 60 минут будет означать, что в то время, когда они должны приземляться, должен был приземлиться другой самолет. Поэтому может сбиться весь полетный график. Кроме этого возникает вопрос о безопасности для гражданской авиации. Если ситуация будет повторяться и дальше, то не исключено, что некоторые компании остановят полеты в Москву. Были слухи, что одна из крупнейших авиакомпаний — Emirates планирует прекратить рейсы из Москвы. Однако в пресс-службе сообщили, что пока таких планов у них нет.

В дополнение к этому задержка или отмена рейса часто обязывает авиакомпании выплачивать компенсации или бесплатно перевозить альтернативным рейсом.

Севастополь — атака морских дронов

На территории оккупированного Крыма в Севастопольской бухте заявили о взрывах. Представитель оккупационной "власти" Михаил Развожаев заявил, что в районе бухты якобы происходила попытка атаки морскими беспилотниками. Позже он сообщил, что противодиверсионная группа "уничтожила" все угрозы.

Рязанская, Калужская и Орловская области — где еще летали БПЛА

В оборонном ведомстве РФ сообщили о перехвате нескольких БПЛА в Рязанской области, Калужской области и над территорией Орловской области. Речь идет о единичных атаках, которые якобы были не удачными.

Карта атаки БПЛА по российской и оккупированной территории

Атаки были зафиксированы в 7 российских областях, а также на территории временно оккупированного Крыма. Российские СМИ уже прозвали ее самой массированной за все время.

Карта областей, где были зафиксированы беспилотники Фото: deepstatemap.live

Из-за близости Псковской области к границе со странами Балтии некоторые пропагандисты считают, что БПЛА запускались с их территории или с моря. От самой северной точки Украины до Псковской области не менее 600 км.