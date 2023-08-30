"Десятки автобусов агитаторов": Федоров рассказал об организации "выборов" оккупантами

По словам мэра Мелитополя, Россия пытается создать красивую картинку для своей пропаганды. Местное население в большинстве своем не будет принимать участия в "голосовании", поэтому пришлось свозить людей из своей страны.

Из Российской Федерации в Запорожскую область десятками автобусов завозят организаторов "выборов" на временно оккупированных территориях. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала Freedom 30 августа.

По его словам, у противника в планах провести так называемые выборы на территориях Украины, которые временно находятся под его контролем. Для этого они начали готовиться заранее.

"Подготовка действительно идет. Подготовка на сегодняшний день достигла, наверное, своей завершающей стадии. Привезены десятки автобусов агитаторов, контролеров из России, но на самом деле привезены десятки автобусов тех людей, которые будут организовывать данный проект под названием "выборы", — заявил Иван Федоров.

Отдельно он отметил, что при помощи таких мероприятий Россия хочет показать, якобы местное население настроено положительно по отношению к оккупантам и поддерживает войну. В реальности это далеко не так и мнение граждан никто спрашивать не будет.

РФ создаст "красивую картинку" для того, чтобы поддержать нарративы своей пропаганды.

"Также стоит отметить о том, что на сегодняшний день, если мы посмотрим списки тех, кто баллотируется в собрание депутатов, то я — человек, проживший в Мелитополе всю свою жизнь, не могу найти более 5% знакомых мне фамилий. То есть баллотируются в большинстве своем не местные люди, которых также завезли. То есть предателям местным никто не доверяет", — продолжил Федоров.

Эти "выборы" стоит воспринимать как фейк, который ничего не меняет и его результаты не будут иметь ничего общего с действительностью.

Напомним, 26 августа сообщалось, что российские оккупанты готовятся к имитации "выборов". Они понимают, что много людей не придет на "голосование", поэтому будут пытаться это замаскировать. По данным ЦНС, организаторы вынуждены растягивать фиктивные "выборы" на три дня.