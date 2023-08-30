"Отказать Украине во вступлении в НАТО": Орбан предложил заключить сделку с Путиным

Премьер Венгрии не верит в поражение РФ и предлагает заключить "сделку" с Москвой, чтобы обеспечить суверенитет Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону заявил, что Запад должен заключить "сделку" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о новой архитектуре безопасности Украины, которая не должна включать членство в НАТО.

Орбан считает, что Украина находится на пути к проигрышу в войне, так как армия РФ превосходит по численности ВСУ.

"Это ложь. Это не только недоразумение, это ложь и невозможно. Каждый, кто имеет дело с политикой и разбирается в логике, цифрах и данных, знает, что об этом не может быть и речи", — заявил политик.

Премьер Венгрии отметил, что ему якобы жалко украинцев и необходимо заключить "сделку" с Россией, чтобы обеспечить Украине суверенитет.

"Мы должны заключить сделку с русскими о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО", — сказал Орбан.

Также он заявил, что отправка иностранных войск в Украину может спровоцировать Третью мировою войну.

"Если любая западная страна направит свои войска, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно окажемся в Третьей мировой войне. Это очень опасный момент", – добавил политик.

Виктор Орбан считает, что лучшим шансом на мир является возвращение к власти бывшего президента США Дональда Трампа и прекращение военной поддержки Украины.

Напомним, 26 августа Орбан заявил, что от поддержки Запада якобы страдают украинцы. По его мнению, такая поддержка оказывает негативное воздействие на жизнь украинцев и приводит к негативным последствиям.

Ранее, 28 июля, мы сообщали, что Виктор Орбан призвал завершить войну в Украине дипломатическим путем. Он заявил, что Запад будет "бороться до последнего украинского солдата", вместо того, чтобы начать переговоры с Россией.