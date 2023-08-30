Переселенцев штрафуют на 3,5 тысячи: кого это касается и как себя обезопасить

Украинцы пропускают один обязательный шаг в оформлении статуса ВПЛ, за что могут быть наказаны. Нарушения разоблачают представители ТЦК, которые останавливают мужчин на улице для выдачи повестки.

Мужчин-переселенцев могут штрафовать. Какие для этого есть основания и как можно избежать проблем, в комментарии "РБК-Украина" рассказала адвокатесса компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Украинцы из-за войны вынуждены менять фактическое место жительства. Однако в период мобилизации военнообязанные должны сообщать о переезде в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Только после этого переселенцы могут обращаться в центры социальной защиты, чтобы оформить справку о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

"В целом можно обратиться сначала и за справкой ВПЛ, но если вас остановят на улице для вручения повестки, то возникнет вопрос, почему вы не сообщили в военкомат о новом месте жительства", — объяснила юристка.

За то, что военнообязанный не сообщил в военкомат свое фактическое место жительства, его могут оштрафовать на сумму от 1600 до 3500 гривен. Размер штрафа в таких случаях устанавливают ТЦК, и норму они могут трактовать по собственному усмотрению.

Однако это не означает, что военкоматы имеют доступ к реестрам ВПЛ и актов гражданского состояния. По словам адвокатессы, обычно представители ТЦК получают необходимые данные, делая запросы в соответствующие структуры. Сейчас обсуждается расширение полномочий центров комплектования, но пока они вынуждены обращаться по каждому конкретному лицу отдельно.

"Но говорить о том, что это делают стабильно раз в неделю, специально для того, чтобы поставить на учет новых людей — однозначно нет, такого нет", — подчеркнула Анищенко.

Адвокатесса рассказала, что были случаи, когда о переезде переселенцев в военкомат сообщали их соседи или знакомые. В то же время правозащитница объяснила, что даже в случае неявки в ТЦК в оформлении статуса ВПЛ мужчинам не отказывают.

"Если мужчина призывного возраста не пойдет сразу в военкомат, а обратится только в ЦПАУ за справкой ВПЛ, ему не откажут, все оформят. Но если он проживает в другой местности и получил повестку, то в первую очередь в военкомате он получит штраф", — добавила Анищенко.

Напомним, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский предложил отменить право на отсрочку студентам, которые получают второе высшее образование. Он отметил, что после полномасштабного вторжения РФ и объявления всеобщей мобилизации в Украине значительно увеличилось количество студентов-мужчин в возрасте 30-35 лет.

Между тем в ТЦК объяснили, при каком условии военнообязанных, резервистов и призывников могут принимать на работу. За нарушение предусмотрена ответственность согласно закону о мобилизации.