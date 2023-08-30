Мобилизация в Украине: у Зеленского предлагают отменить отсрочку для некоторых студентов

В Верховной Раде отметили, что с начала полномасштабного вторжения резко увеличилось количество абитуриентов в возрасте 30-35 лет, которые учатся на дневной форме. Мужчины злоупотребляют правом на получение отсрочки от призыва, будучи студентами.

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Представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что студентам, которые получают второе высшее образование, нужно отменить право на отсрочку от призыва во время действия военного положения. Об этом он сообщил в интервью "Українським Новинам".

"Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения", — сказал Федор Вениславский.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения резко увеличилось количество абитуриентов 30-35 лет, которые начали учиться на дневной форме обучения. Законодательство не запрещает учиться на дневной форме в любом возрасте и иметь право на отсрочку от призыва, однако по словам Вениславского, есть злоупотребление, которое требует редактирования.

Представитель президента заявил, что поступление в магистратуру сразу после обучения является получением высшего образования магистра, но если человек имеет перерыв и решил поступить в университет только во время войны — то это вызывает вопросы.

Вениславский отметил, что он не исключает, что есть определенные люди, которые действительно хотят стать учеными, в частности через разработку инновационных механизмов, чтобы ускорить победу Украины.

"Поэтому здесь надо очень тщательно подходить, но, к большому сожалению, это также является возможностью для злоупотреблений", — добавил он.

Напомним, Фокус писал о том, что во время действия всеобщей мобилизации студентов могут призвать на службу в так называемое "промежуточное" между учебами время. Юрист Владислав Юрчак рассказал, что нужно делать студенту во время получения повестки.

Также ранее сообщали, кому могут вручить повестки в сентябре 2023 года, а кто может добровольно подписать контракт с ВСУ.