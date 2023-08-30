Алгоритм помощи семьям погибших украинских бойцов: как получить деньги (видео)

Лица, имеющие право на получение одноразовой денежной помощи, могут получить выплату в 15 млн гривен. Вначале выплачивается 3 млн грн, а остальные 12 млн грн выплачиваются ежемесячно равными частями в течение 40 месяцев.

Семьи погибших украинских военнослужащих имеет право на получение 15 млн гривен помощи. О том какой существует алгоритм денежной помощи и какие документы необходимо предоставить для получения компенсации рассказала 30 августа представитель киевского ТЦК и СП Екатерина Тищенко на брифинге в Military Media Center.

Речь идет об одноразовой денежной помощи, которая предусмотрена постановлением №168 Кабмина от 28 февраля 2022 года и приказом Минобороны Украины от 25 января 2023 года.

По словам Тищенко, родственники погибшего военнослужащего или военнослужащей могут реализовать право на получение одноразовой денежной помощи (ОДП) со дня гибели, после получения свидетельства о смерти.

Кто имеет право на выплату

Выплата распределяется равными долями на всех предусмотренных законом получателей погибшего военнослужащего:

на родителей;

одного из супругов, который не женился во второй раз;

несовершеннолетних детей;

детей, которым исполнилось 18 лет и они учатся на дневной форме обучения;

иждивенцев, т.е членов семьи, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца.

На выплату не могут рассчитывать:

граждане Российской Федерации и республики Беларусь;

лица, осужденные за государственную измену или коллаборационную деятельность;

лица, осужденные за пособничество государству-агрессору.

Этапы получения средств

Сумма ОДП составляет 15 млн гривен, назначается и выплачивается равными долями всем лицам, имеющим на нее право, по их личному заявлению или заявлению их представителей. При этом если лица, имеющие право на получение помощи в течение трех лет не реализовали его, то средства распределяются между другими лицами, которые тоже имеют право на ОДП.

На первом этапе выплачивается 1/5 части от назначенной суммы ОДП — 3 млн грн, остаток 4/5 (12 млн грн) выплачивается ежемесячно, равными долями в течение 40 последующих месяцев.

Необходимые документы

Для назначения выплаты члены семьи обращаются в РТЦК и СП независимо от места регистрации и пишут собственноручно заявление. К заявлению желающие получить выплату прилагают копии таких документов:

паспорт или ID паспорт со справкой о регистрации места жительства;

карточку налогоплательщика;

извещение о смерти военнослужащего;

документы, подтверждающие родственные связи с погибшим; свидетельство о смерти погибшего;

врачебное свидетельство о смерти или справку о причине смерти; выписку о несудимости лица, подающего заявление;

для представителей несовершеннолетних детей погибшего — решение местной госадминистрации или суда об установлении над ребенком опеки.

Ранее мы писали о том, как получить единоразовую денежную помощь в случае подписания контракта с ВСУ. В Министерстве обороны Украины пояснили, что что при подписании контракта с ВСУ единовременно выплачивается 21 472 грн — для рядового состава, 24 156 грн — для сержантского и старшинского состава и 26 840 грн — для офицерского состава.