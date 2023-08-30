Наркотики на передовой: в ВСУ попадают опасные вещества, — генпрокурор (видео)

Правоохранители борются с путями поставки наркотических средств на фронт. Андрей Костин подчеркнул, что проблема активизации преступности во время войны — не новая для мира.

Правоохранительные органы должны усилить противодействие незаконному производству и использованию наркотических средств и прекурсоров на передовой. Об этом во время координационного совещания заявил генпрокурор Андрей Костин, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора 30 августа.

"У нас есть положительные результаты по не только распространению, но и местам изготовления этих опасных препаратов в прямом смысле для людей и опасных для нашего государства", — отметил чиновник.

Однако, по его словам, до сих пор работают пути поставки запрещенных веществ на линию фронта и в Вооруженные силы Украины.

"Мы этому противодействуем и понимаем, что это направление также есть и будет нашим приоритетным, пока мы не прекратим эту деятельность на уровне нашего государства", — подчеркнул Костин.

Генпрокурор объяснил, что активизация организованной преступности во время войны — это опыт не только Украины. Похожие проблемы уже переживали и другие страны, страдавшие от вооруженных конфликтов.

"Организованная преступность, она всегда рядом. Мы должны противодействовать ей постоянно", — подытожил Костин.

Напомним, ранее сообщалось о применении наркотиков бойцами ВС РФ. 30 марта полковник запаса ВСУ Петр Недзельский заявлял, что оккупанты "прут по трупам товарищей" под действием наркотических препаратов.

Позже пресс-служба 110 бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко подтверждала, что защитники видели во вражеских аптечках запрещенные вещества. Военные предположили, что действие наркотических препаратов и позволяет захватчикам идти на смерть без подготовки и оружия.