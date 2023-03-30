Как воюет армия РФ: "мобикам" дают наркотики, они идут по трупам товарищей, — полковник ВСУ

Российское командование прибегает к тактике максимальных трат людских ресурсов. Захватчики проигрывали на участках фронта в Украине, имея количественное преимущество в 20 и даже в 40 раз, сказал военный эксперт Петр Недзельский.

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Одно из главных преимуществ российских оккупантов — это большой мобилизационный ресурс. Слабо подготовленные к реальным боям военные вынуждены употреблять наркотики, сказал в интервью "Oбозревателю" 30 марта полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский.

Войны современности, по оценке эксперта, изменились. Побеждают не количеством людей, а умением, современной техникой и вооружением. Россияне не могли ничего сделать на участках фронта в Украине, где их было в 20 и даже в 40 раз больше украинских бойцов.

При этом, у России почти закончились запасы ракет "Искандер" и "Калибр", которыми обстреливают украинские города, сказал военный.

"Мобики" совершенно не подготовлены и не обучены. Наши военные рассказывают, что поля усыпаны трупами оккупантов из того же ЧВК "Вагнер". Они прут дальше прямо по трупам своих "товарищей". Очевидно, им дают какие-то наркотические препараты", — сделал выводы Недзельский.

Контрнаступление ВСУ анонсировали в апреле или в начале мая Фото: AP Photo

По мнению полковника, у ВС РФ старая артиллерия. Разведчики сразу вычисляют места скопления сил врага и расстреливают, добавил он.

Большая война в Украине затянется из-за большого количества военных в России и советской техники, включая устаревшие танки Т-55 и Т-62, уверен эксперт.

Западные танки на вооружении у ВСУ, как сказал Недзельский, намного лучше, а наличие истребителей значительно улучшило бы положение на фронте.

"Если учесть все эти составляющие, можно надеяться на разгром российской армии. Сначала полностью изгнать ее с территории Украины, а дальше в России начнутся протестные процессы, о которых я говорил. Надеюсь, что развязка уже близка", — заключил специалист.

Напомним, что замминистра обороны Украины Анна Маляр 29 марта приводила цифры потерь ВС РФ в Украине. Иногда соотношение убитых захватчиков с ВСУ достигает 1 к 10.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников 29 марта анонсировал контрнаступление ВСУ в апреле или в начале мая. Переданные Западом танки Leopard можно будет увидеть в боевых условиях.

Фокус также писал, что азведсообщество InformNapalm 29 марта показало семейные фото пилотов 960-го штурмового авиаполка ВС РФ, который бомбил Мариуполь.