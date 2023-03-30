Як воює армія РФ: "мобікам" дають наркотики, вони йдуть по трупах товаришів по службі, — полковник ЗСУ

Російське командування використовує тактику максимальних витрат людських ресурсів. Загарбники програвали на ділянках фронту в Україні, маючи кількісну перевагу у 20 та навіть у 40 разів, сказав військовий експерт Петро Недзельський.

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Однією з головних переваг російських окупантів є великий мобілізаційний ресурс. Слабо підготовлені до реальних боїв військові змушені вживати наркотики, сказав в інтерв'ю "Обозревателю" 30 березня полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Недзельський.

Сучасні війни, за оцінкою експерта, змінилися. Перемагають не кількістю людей, а вмінням, сучасною технікою та озброєнням. Росіяни не могли нічого зробити на ділянках фронту в Україні, де їх було у 20 і навіть у 40 разів більше за українських бійців.

При цьому у Росії майже закінчилися запаси ракет "Іскандер" та "Калібр", якими обстрілюють українські міста, сказав військовий.

"Мобіки" зовсім не підготовлені та не навчені. Наші військові розповідають, що поля усипані трупами окупантів із того ж ПВК "Вагнер". Вони пруть далі прямо по трупах своїх "товаришів". Очевидно, їм дають якісь наркотичні препарати", — зробив висновок Недзельський.

Контрнаступ ЗСУ анонсували у квітні або на початку травня Фото: AP Photo

На думку полковника, у ЗС РФ стара артилерія. Розвідники одразу знаходять місця скупчення сил ворога та розстрілюють, додав він.

Велика війна в Україні затягнеться через величезну кількість військових у Росії та радянської техніки, враховуючи старі танки Т-55 та Т-62, упевнений експерт.

Західні танки на озброєнні у ЗСУ, як сказав Недзельський, набагато кращі, а наявність винищувачів значно покращила б становище на фронті.

"Якщо врахувати всі ці складові, можна сподіватися на розгром російської армії. Спочатку повністю вигнати її з території України, а далі в Росії розпочнуться протестні процеси, про які я говорив. Сподіваюся, що розв'язка вже близько", — сказав фахівець.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 29 березня наводила цифри втрат ЗС РФ в Україні. Іноді співвідношення вбитих загарбників із ЗСУ досягає 1 до 10.

Глава Міноборони України Олексій Резніков 29 березня анонсував контрнаступ ЗСУ у квітні або на початку травня. Передані Заходом танки Leopard можна буде побачити у бойових умовах.

Фокус також писав, що розвідспільнота InformNapalm 29 березня показала сімейні фото пілотів 960-го штурмового авіаполку ЗС РФ, який бомбардував Маріуполь.